В Крым за полцены: в российских городах открывается продажа авиабилетов по льготным тарифам / Эксперт – о льготниках и субсидиях

Публикации за 20.02.17

В российских городах открываются продажи авиабилетов в Крым на лето-осень 2017-го года по льготным ценам.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», на сегодняшний день жители уже 27 городов из разных регионов России могут сэкономить на авиаперелёте в Крым. Самый бюджетный тариф предлагает Белгород – 2500 рублей (действует для молодёжи, пенсионеров и инвалидов). Средний по стране – 3750 для этих же категорий граждан.

К слову, в прошлом году билеты можно было купить на рейсы из 58 городов. Эксперты успокаивают: продажи на многие прошлогодние маршруты откроются чуть позже – в марте, апреле.

Срок действия льготного периода – с 1 июня до 30 ноября. Однако для жителей Челябинска и Мурманска он начнётся с 25 и 29 мая соответственно.

Напомним, что практика субсидирования авиабилетов в Крым началась в 2014 году в целях популяризации курортов республики у россиян. Господдержку продлили в 2015, а затем и в 2016 году.

В прошлом году из федерального бюджета на субсидирование авиаперевозок в Крым было выделено около 611,8 млн рублей. Этих денег, по различным подсчетам, должно было хватить на реализацию 187 тысяч льготных билетов.

«Это менее 1% граждан, подпадающих под льготные категории», – рассказала агентству «Новый День» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.

На данный момент право на льготу имеют граждане моложе 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы, а также инвалиды II, III группы с детства и сопровождающие их лица. По экспертным оценкам, под эти категории может подпадать более половины населения страны. Так, только на учете в ПФР зарегистрированы 42,7 миллиона пенсионеров. По данным Росстата, около 40 миллионов жителей страны моложе 24 лет. Согласно данным Минтруда, около 1,66 миллина человек – инвалиды I группы. В общей сложности, по самым оптимистичным подсчётам, это около 84,36 миллиона человек. Сколько россиян в итоге воспользовались льготой – неизвестно, так как официальной статистики Росавиации нет, а авиакомпании данные не раскрывают.

«Субсидирование авиабилетов в Крым – очень важная, социально значимая мера, поскольку позволяет существенно снизить затраты граждан на отдых. Например, прошлым летом величина льготного тарифа по маршруту Казань-Симферополь-Казань составляла 5500 рублей в то время как стоимость обычного авиабилета только в одну сторону превышала 10 тысяч рублей, – рассказала Елена Трубникова.

Напомним, что турпоток в Крым по итогам прошлого года составил более 5,5 миллиона туристов. Не менее 1,1 миллиона из них отдыхали в санаториях. Что же касается детских санаториев, то в них в прошедшем сезоне побывали более 200 тысяч детей, примерно половина из которых приехала за оздоровлением из других регионов России. Это в 3,5 раза больше, чем в 2015 году.

«Во многом такой динамике, конечно, способствовали и субсидированные авиабилеты. По нашим оценкам, льготные тарифы на авиабилеты существенно привлекали внимание граждан к здравницам Крыма и помогали повысить их заполняемость не менее чем на 5-10%» – подсчитала председатель Ассоциации оздоровительного туризма.

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное оборудование», в рамках которой реализуются субсидии, рассчитана до 2020 года. В ближайшие 4 года на содействие повышению доступности воздушных перевозок населению из федерального бюджета будет выделяться примерно по 11,5 миллиарда рублей (в 2017 г. – 11,7 миллиарда рублей, в 2018 г. – 11,6 миллиарда рублей, в 2019 г. – 11,6 миллиарда рублей, в 2020 году – 11,5 миллиарда рублей). По прогнозам авторов программы, в 2017 году объём внутренних региональных авиаперевозок, кроме рейсов, пунктом отправления или прибытия в которых является Москва, должен составить 11,39 миллиона человек.

Москва, Галия Шакирова

Москва. Другие новости 20.02.17

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