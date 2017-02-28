В Крым по льготе довезут ещё северян

Публикации за 28.02.17

Ивановская область и Новый Уренгой присоединились к российским регионам, открывшим продажи авиабилетов в Крым по льготным тарифам.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», администрация Ивановской области выделила 30 миллионов рублей из местного бюджета, чтобы субсидировать льготные авиаперевозки в Крым для своих жителей в курортный сезон. Прямой маршрут «Иваново-Симферополь» откроется 3 июня. Самолёты будут летать по нему до 30 сентября текущего года. Цена билетов, по словам заместителя председателя правительства области Сергея Зобнина, составит от 5 тысяч рублей в одну сторону.

Накануне об открытии продаж на прямые рейсы в крымскую столицу объявил Новый Уренгой. Льготный перелёт с Крайнего Севера на юг страны обойдётся в 11 тысяч рублей в одну сторону. Воспользоваться им северяне смогут до 20 сентября.

Для сравнения, самый дешёвый тариф назначил Белгород – 2500 рублей в одну сторону.

Новый Уренгой стал 29 российским регионом, жители которого смогут сэкономить на авиаперелёте в Крым в туристический сезон. Право на льготу имеет молодёжь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы, а также инвалиды II, III групп с детства и сопровождающие их лица.

Как ранее писал «НД», в прошлом году билеты по сниженной цене можно было купить на рейсы из 58 городов. Впрочем, эксперты успокаивают: продажи на многие прошлогодние маршруты откроются чуть позже – в марте, апреле.

По мнению отраслевых экспертов, политика субсидирования авиаперевозок в Крым в прошлом году помогла повысить заполняемость местных санаториев и здравниц не менее чем на 5-10%.

Отметим, что в 2016 году из федерального бюджета на субсидирование авиаперевозок на полуостров было выделено около 611,8 миллиона рублей.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 28.02.17

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