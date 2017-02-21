Поторопился с самопиаром: на Украине применили санкции к автору плана по снятию с санкций с России

Публикации за 21.02.17

Депутата Верховной Рады Украины Андрея Артеменко, автора идеи компромисса с Россией, исключили из фракции Радикальной партии Ляшко (РПЛ) и хотят лишить депутатских полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», депутат обнародовал план снятия санкций с России, подготовленный для администрации президента США Дональда Трампа: Украина передает Крым в аренду на 30- 50 лет, потом проводится референдум об окончательной принадлежности полуострова; Донбасс возвращается в состав Украины, и вся страна решает, что с ним делать дальше.

В России этот план раскритиковали. Юрисконсульт президента США Майкл Коэн опроверг информацию о том, что после своей встречи с депутатом Верховной рады Украины Андреем Артеменко передал в Белый дом предложения по нормализации отношений между Киевом и Москвой и по снятию санкций с России.

А на Украине отреагировали, как всегда, эмоционально: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Артеменко безответственный маргинал и предложил отправить его: «из парламента Украины – в аренду .. например – политическим пионерам пиндостана…» (что подразумевается под «пиндостаном», Аваков не пояснил, что тоже вызвало бурную дискуссию в обществе – прим. НД).

В результате, руководитель РПЛ Олег Ляшко заявил об исключении Артеменко из фракции партии в Верховной Раде и потребовал, чтобы «сторонник компромиссов» сдал мандат. Отметим, Артеменко прошел в парламент по списку РПЛ. Комментируя это решение фракции, Ляшко заявил, что инициативы, выдвинутые Артеменко, категорически противоречат позиции РПЛ: «Сразу после подписания «Минск-1», «Минск-2» позиция фракции «Радикальной партии», нашей команды, неизменна. Минские соглашения противоречат национальным интересам Украины». Напомним, что Артеменко как раз призывал отказать от Минских соглашений и вернуться к Будапештскому меморандуму, к которому Украина и апеллирует в вопроса Крыма, тем не менее, Ляшко эту позицию осудил и заявил, что его партию пытаются дискредитировать.

На мандат Артеменко уже нашли претендента – беженку из Донецка.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.02.17

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