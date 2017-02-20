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Крым

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Публикации за 20.02.17

Украина решила сдать Крым в аренду и стать Швейцарией

Украина решила сдать Крым в аренду и стать Швейцарией

Депутат украинской Рады Андрей Артеменко обнародовал план снятия санкций с России, подготовленный для администрации президента США Дональда Трампа.

Как передает корреспондент РИА , сценарий был представлен советнику Трампа Майклу Флинну незадолго до того, как его отправили в отставку. Но Артеменко уверен, что этот факт никак не отразится на судьбе его документа: он лично знает всех кандидатов на освободившееся место, заявляет депутат.

Артеменко предлагает пойти на компромисс: Украина передает Крым в аренду на 30- 50 лет. По истечении этого срока в Крыму проводится референдум под контролем международных структур, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова.

В это время Донбасс возвращается в состав Украины: в течение 72 часов все, кто не хочет жить на Украине, покидают территорию. Далее проводится всеукраинский референдум с вопросом, нужно ли предоставить Донбассу особый статус. «В зависимости от его результата и принимается решение. После этого создается фонд для возрождения Донбасса. Его наполняют разные государства. От России в этот фонд идут платежи, которые она платит за аренду Крыма. После выполнения этого плана санкции с России снимают. Ее отношения со странами Запада восстанавливаются» – цитирует Артеменко «Страна.ua».

Украине депутат отвел роль официально нейтрального государства: «Не допускается вступление ни в один из надгосударственных союзов – ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Таможенный союз. Украина становится восточноевропейской Швейцарией – нейтральной, мирной, процветающей страной, которая дружит со всеми своими соседями».

План предусматривает отказ от Минских соглашений и возврат к Будапештскому меморандуму. Обсуждать его предлагается в трехстороннем формате (США – Россия – Украина) в Женеве или Казахстане.

Предложения о сдаче Крыма в аренду возмутили жителей полуострова: «Крымчан невозможно арендовать, а вопрос со статусом полуострова решен окончательно», – заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Раскритиковали план и в Совете Федерации России: «Эти предложения абсурдны и для России неприемлемы, с Россией они не согласовывались», – заявил Озеров, добавил, что Москва самостоятельно выстраивает отношения с США, «не нуждаясь в услугах депутатов Верховной Рады Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, о появившемся в СМИ плане по Крыму и Донбассу Кремлю ничего не известно.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.02.17

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