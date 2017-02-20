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Общество

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Публикации за 20.02.17

Опрос: ДНР и ЛНР – уже «не Украина» / Большинство россиян выступили за поддержку непризнанным республикам Донбасса
фото dnrlnr.ru

Опрос: ДНР и ЛНР – уже «не Украина» Большинство россиян выступили за поддержку непризнанным республикам Донбасса

Большинство россиян – 59% – высказались за поддержку непризнанным республикам Донбасса. Эта цифра остается практически неизменной с момента начала конфликта (58%). При этом перспектива улучшения общения России, Украины и Запада не влияет на отношение россиян к вопросу оказания помощи ополченцам ДНР и ЛНР. Также 82% участников высказались за отправку гуманитарных конвоев в Донбасс в условиях обострения ситуации в регионе. Этот показатель существенно вырос после снижения летом 2016 года до 64%.

В ситуации конфликта Донецкой и Луганской народных республик с Киевом половина россиян предлагает в том или ином виде оказать поддержку ДНР и ЛНР: 8% говорят о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% – принять в состав РФ. Сторонников киевских властей насчитывается лишь 4%, а позицию нейтралитета выбирают 36% респондентов. В условиях нарушения минских договоренностей Россия должна скорее продолжать действовать дипломатическими методами, считают опрошенные.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что мнение россиян о возможной политике в отношении ЛНР и ДНР «устоялось», а стабильность показателей свидетельствует о мотивированности позиции. «По мнению большинства россиян, ДНР и ЛНР – уже не Украина – это главный вывод исследования», – подчеркнул социолог.

Также, добавил он, новая эскалация напряженности в Донбассе «актуализировала у россиян страх войны, который ранее постепенно стал ослабевать». «В такие периоды меняется картина мира, приоритеты и отношение к чужому горю, все происходящее переживается острее. Самое тяжелое для россиян – осознавать, что война может быть рядом, практически на наших границах. Осознание беды усиливает чувство сострадания, и, как следствие, – желание помочь. Этим объясняется увеличение группы выступающих за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса», – заключил он..

Всероссийский опрос «Спутник» проведен ВЦИОМ 5-6 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Погрешность не превышает 3,5%.

Добавим, что президент России Владимир Путин на днях о признании в России документов, выданных «на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Документы ДНР и ЛНДР признаются на основании Минских соглашений и временно – до политического урегулирования политической ситуации. Гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим в ДНР и ЛНР, разрешается въезд в Россию без виз на основании документов, удостоверяющих личность.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 20.02.17

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