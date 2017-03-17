В Донбассе выступили за референдум о вхождении в состав России, Кремль против / «Москва заинтересована в единой Украине»

Публикации за 17.03.17

В Кремле не разрабатывались сценарии интеграции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сценариев каких-то написанных нет», – заявил он. По словам Пескова, по поводу судьбы Донбасса «идут разные дискуссии в общественном мнении».

«Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса, но каких-то писаных сценариев на этот счет нет, – заявил представитель Кремля. – Именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как страна (Украина – прим. ред.) сознательно отторгает от себя огромный регион».

Песков также подчеркнул, что «эвентуальные рассуждения» на эту тему неуместны. «Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовало единое, предсказуемое государство», – сказал он, добавив, что пока Украина от этого далека.

Несмотря на позицию Кремля, глава ЛНР Игорь Плотницкий в четверг выступил за проведение в Донбассе референдума о присоединении к России. «Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет, – отметил он (цитата по РИА «Новости»). – Конечно, будем его инициировать, но всему свое время». Плотницкий добавил, что «в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался». Он убежден, что в случае проведения такого референдума «результаты будут такие же, как и в Крыму».

При этом Плотницкий заявил, что руководство ЛДНР расценивает принятое Киевом решение о транспортной блокаде Донбасса как фактическое признание независимости самопровозглашенных республик.

Ранее в Кремле назвали «некорректным» вопрос о признании ДНР и ЛНР. По словам Пескова, гипотетические рассуждения по этой теме «абсолютно неуместны и неприменимы». «Пока ситуация де-факто заключается в том, что две непризнанные республики ДНР и ЛНР являются территориями, которые действительно не признаны Россией, они не признаны Украиной, но они находятся в жесточайшей блокаде со стороны Украины», – цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов жителей ДНР и ЛНР действительными на территории Российской Федерации по гуманитарным соображениям. Решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», говорится в документе. В Кремле ситуацию с признанием Россией документов ДНР и ЛНР объяснили блокадой Киевом этих регионов.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 17.03.17

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