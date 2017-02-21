В Кремле назвали «некорректным» вопрос о признании ДНР и ЛНР

Публикации за 21.02.17

Вопрос о возможных перспективах признания Москвой самопровозглашенных республик Донбасса не является корректным. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркну, что решение о признании документов ЛНР и ДНР было ранее принято из гуманитарных соображений.

«Вопрос некорректный, потому что в данной ситуации какие-то эвентуальные рассуждения абсолютно неуместны и неприменимы. Пока ситуация де-факто заключается в том, что две непризнанные республики ДНР и ЛНР являются территориями, которые действительно не признаны Россией, они не признаны Украиной, но они находятся в жесточайшей блокаде со стороны Украины», – цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.

Песков напомнил: республики Донбасса «отключены от социального обеспечения, от банковского обеспечения, что, безусловно, делает жизнь населения этих регионов абсолютно невыносимой».

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных в Донбассе. Он касается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Действительными на территории России признаются в том числе удостоверения личности, свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов. Официальный Киев сразу же назвал указ не соответствующим международному праву.

Песков накануне заявил, что вся ситуация, связанная в том числе с признанием Россией документов ДНР и ЛНР возникла из-за блокады Киевом этих регионов. Указ Путина соответствует международным правовым нормам и не противоречит минским соглашениям, подчеркивал Песков.

Напомним, уже около трех недель украинские праворадикалы блокируют Донбасс, в том числе железную дорогу, по которой на подконтрольные Киеву территории поставляется уголь с донецких шахт. Ситуация сложная, Киеву пришлось ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за нехватки угля. Участники блокады и их сторонники в Киеве требуют отставки президента Петра Порошенко.

Москва, Зоя Березина

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