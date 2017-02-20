В Кремле объяснили указ о признании документов ДНР и ЛНР действиями Киева

Публикации за 20.02.17

Вся ситуация, связанная в том числе с признанием Россией документов самопровозглашенных республик Донбасса возникла из-за блокады Киевом этих регионов. Так прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что указ о признании Москвой документов ЛНР и ДНР соответствует международным правовым нормам и не противоречит минским соглашениям. «Этот указ никоим образом не идет вразрез с международным правом и в нарушение международного права», – цитирует Лента.Ру слова Пескова.

Он подчеркнул: из-за действий Киева сотни тысяч людей в Донбассе лишились возможности оформить официальные документы, в том числе паспорта и водительские права. Поэтому, «исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ», добавил Песков. Он особо отметил, что Кремль не видит в признании документов ЛНР и ДНР никакого повода для обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Напомним, 18 февраля Путин подписал указ о признании на территории РФ документов, выданных в Донбассе. Он касается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Действительными на территории России признаются в том числе удостоверения личности, свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.

Официальный Киев сразу же назвал указ не соответствующим международному праву.

Уже около трех недель украинские праворадикалы блокируют Донбасс, в том числе железную дорогу, по которой на подконтрольные Киеву территории поставляется уголь с донецких шахт. Ситуация сложная, Киеву пришлось ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за нехватки угля. Участники блокады и их сторонники в Киеве требуют отставки президента Петра Порошенко.

Москва, Зоя Березина

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