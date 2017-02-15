Киев отчаянно пытается вернуть к себе внимание Запада

Публикации за 15.02.17

Обострение ситуации в Донбассе – попытка киевской власти во главе с Петром Порошенко вернуть Украину в международную повестку. Такое мнение высказали эксперты накануне на пресс-конференции в Москве. С их точки зрения, «ключи» от решения украинского вопроса находятся в России, но полностью урегулировать конфликт возможно только в том случае, если «вернуть» братские народы к исконным дружественным отношениям.

«Мы видим продолжающийся внутриполитический кризис на Украине и его усиление», – сказал заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько и пояснил, почему эскалация конфликта на Донбассе, происходит именно сейчас.

«Это стремление украинских политиков обострить ситуацию, чтобы не допустить перемещение украинского фактора на периферию американской политики», – считает эксперт. Безпалько напомнил, что новый президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его интересуют торгово-экономические связи с Китаем, Ближний Восток, проблемы терроризма, сотрудничество с Израилем. «Но Украины в этом списке нет», – подчеркнул он.

«Отсюда – обострение под Авдеевкой, кровь военнослужащих и жителей Донбасса, которые продолжают гибнуть – все это стало разменной монетой в руках Петра Порошенко для того, чтобы вернуть Украину с периферийного места, на которое ее пытались отодвинуть, на более важное», – уверен эксперт.

Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев согласился с тем, что Порошенко хочет «освежить ситуацию», однако отметил, что показательные действия Киева направлены не только на США.

«В Европе меняется власть, Олланд (нынешний президент Франции – Франсуа Олланд) скоро уйдет, в Германии тоже будут происходить достаточно сложные выборы. Той элите, которая придет к власти в Европе, нужно дать понять, что Киев не сдается и у него те же самые стремления», – обратил внимание Шхагошев.

При этом эксперты подчеркнули, что механизм, который мог бы сдерживать агрессивные действия Киева – минские соглашения – до сих пор не выполняются.

«Сейчас мы абсолютно четко видим, что минские соглашения не работают в основных пунктах, которые предполагают прекращение огня и по сути замораживание конфликта в его военной части. Украинская сторона не только не соблюдает пункты минских соглашений, но даже не делает вид, что собирается это делать», – констатировал Безпалько.

По мнению Шхагошева, одной из причин невыполнения соглашений стало то, что Киев попал в «патовую ситуацию» из-за сложной внутриполитической обстановки.

«Причина, почему Киев не реализует «Минск-2», – заключается в том, что он не может это сделать в лице Порошенко и существующей власти. Они не могут решить проблему Донецка и Луганска, они не могут реализовать «Минск-2», даже если бы у них было огромное желание. У них есть мощные националистические силы внутри, которые давят на них», – считает парламентарий.

Заместитель директора Института стран СНГ в России Игорь Шишкин со своей стороны отметил, что главной причиной, почему нынешняя власть на Украине добровольно не пойдет на выполнение договоренностей является то, что в таком случае были бы нивелированы все «достижения» Майдана.

«Минские соглашения – огромное дипломатическое достижение российского руководства. Они ставят крест на итогах государственного переворота 2014 года. Они вновь превращают Украину в нейтральное государство, а не в форпост Запада против России», – считает эксперт.

При этом Шишкин отметил, что сложившаяся ситуация такова, что Россия самостоятельно не способна побудить Украину выполнять соглашения.

«Остановить бойню на востоке Украины без давления со стороны Запада нельзя. Чтобы Запад стал реально давить, необходимо, чтобы он понял, что ему нужно договариваться с Россией. Вот что сейчас стратегически самое важное», – сказал эксперт.

«Магерини (Федерика Магерини – представитель ЕС по политике безопасности и иностранным делам) недавно сделала очень интересное заявление по поводу санкций и минского соглашения. Она сказала, что Россия только кажется такой сильной, ее серьезнейшие проблемы прикрыты военными и политическими успехами. Пока у них в мозгах сидит это, они не будут давить на Киев, чтобы тот прекратил стрелять. Они будут пытаться с этим режимом ослаблять нас», – добавил Шишкин.

Он пояснил, что первопричина конфликта на Украине заключается в страхе Европы и США перед Россией.

«В 2014 году переворот устроил Запад, но первопричина была в нас. Мы стали подниматься, и для Запада появилась реальная угроза, что Россия вернется в стан великих держав и произойдет пересмотр итогов «холодной войны». Начинался реальный интеграционный процесс, заработал Таможенный союз. Чтобы не допустить присоединения Украины к интеграционным процессам, Запад организовал переворот», – уверен Шишкин.

В то же время, как отметил эксперт, сейчас есть все основания полагать, что Запад изменит свою позицию относительно Украины, так как этот проект не выполнил свою первостепенную задачу.

«Это происходит от того, что Россия не сломалась. Выясняется, что их политика (Запада) не приносит нужного результата», – сказал Шишкин.

Таким образом, как считают эксперты, укрепление России на международной арене и спокойствие внутри самого государства в конченом итоге являются основополагающим фактором для решения украинского вопроса.

«Нужно отдавать себе отчет, что ключи от украинского кризиса лежат не в кармане Трампа, Меркель или кого-то еще. Эти ключи здесь, в России», – считает Шишкин.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что даже если Запад признает силу России и «продавит» выполнение минских соглашений на Украине, это будет лишь «временная передышка».

«Да, это был бы большой успех, отказ от открытой русофобии, но Украина независимая от России всегда будет потенциально ориентирована на антиРоссию. Был Ющенко – провалилось, сейчас проваливается попытка, связанная с Майданом. Пройдет какое-то время и на Западе снова попробуют превратить Украину в ударный отряд против России. Полное решение этого кризиса возможно только на путях ликвидации последствий противоестественного отделения Украины от России», – заключил Шишкин.

Москва, Мария Вяткина

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