Банки России не признают паспорта ДНР и ЛНР

Публикации за 07.03.17

Российские банки не обслуживают клиентов по паспортам ЛНР и ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», несмотря на указ президента России Владимира Путина, согласно которому паспорта, выданные ​в Донецкой и Луганской областях Украины, признаются действительными на территории РФ, банки ещё не начали обслуживать обладателей этих документов.

На сегодняшний день по паспортам двух республик невозможно ни получить кредит, ни открыть депозит. Ни один из входящих в топ-30 банков не сообщил, что готов обслуживать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР: в большинстве случаев в банках либо просто не ответили на официальный запрос, либо сообщили, что обслуживают только граждан России.

Только в нескольких организациях признали официально, что у них действуют ограничения при работе с владельцами этих документов, пишет РБК. Не ответили на запрос издания и в банке Банке России. При этом, по мнению банкиров, внесение изменений в регламентирующие документы Банка России «исключило бы некую осторожность банковского сообщества к вопросу». Отметим, чаще всего клиентам отказывают в устной форме, при этом юристы подчеркивают, что никаких исключений на сегодняшний день в отношении граждан ДНР, ЛНР российское законодательство не содержит.

Напомним, 18 февраля Путин подписал указ о признании на территории РФ документов, выданных в Донбассе. Он касается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Действительными на территории России признаются, в том числе удостоверения личности, свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов. Данный указ в Кремле пояснили тем, что ситуация возникла из-за блокады Киевом этих регионов.

Симферополь, Анастасия Зук

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