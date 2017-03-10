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Крым

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Публикации за 10.03.17

На Украине обвинили Сбербанк в финансировании военных действий в ДНР И ЛНР

На Украине обвинили Сбербанк в финансировании военных действий в ДНР И ЛНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков требует ввести санкции в отношении «Сбербанка».

Как передаёт корреспондент РИА , после того, как в «Сбербанке» России заявили о готовности обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР, в Киеве началась истерика. Несмотря на то, что выходцы из украинских республик могут стать клиентами отделений банка, расположенных только на территории России, Кабмин Украины готовит санкции против украинской дочки и обвиняет предприятие в финансировании военных действий в ДНР и ЛНР.

«Банк уже после указаний Путина принял решение о признании документов ЛНР и ДНР. Таким образом, этот банк работает в Украине, финансирует, по сути, боевиков, зарабатывает деньги в Украине и эти доходы инвестирует в сепаратистские «республики», – заявил Аваков и призвал НБО и Нацбанк к введению санкций.

Отметим, 7 марта отделения «Сбербанка» России приступили к обслуживанию клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В пресс-службе предприятия пояснили, что действуют по указу президента России Владимира Путина согласно которому паспорта, выданные ​в Донецкой и Луганской областях Украины, признаются действительными на территории РФ. Между тем, руководство дочернего банка «Сбербанка» России в Украине заявило, что не обслуживает физические и юридические лица на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях.

Как сообщал , несмотря на указ Путина, далеко не все банки России начали обслуживать обладателей документов украинских республик. Напомним, 18 февраля президент РФ подписал указ о признании на территории России документов, выданных в Донбассе. Он касается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данный указ в Кремле пояснили тем, что ситуация возникла из-за блокады Киевом этих регионов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.03.17

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