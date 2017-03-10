На Украине обвинили Сбербанк в финансировании военных действий в ДНР И ЛНР

Публикации за 10.03.17

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков требует ввести санкции в отношении «Сбербанка».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», после того, как в «Сбербанке» России заявили о готовности обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР, в Киеве началась истерика. Несмотря на то, что выходцы из украинских республик могут стать клиентами отделений банка, расположенных только на территории России, Кабмин Украины готовит санкции против украинской дочки и обвиняет предприятие в финансировании военных действий в ДНР и ЛНР.

«Банк уже после указаний Путина принял решение о признании документов ЛНР и ДНР. Таким образом, этот банк работает в Украине, финансирует, по сути, боевиков, зарабатывает деньги в Украине и эти доходы инвестирует в сепаратистские «республики», – заявил Аваков и призвал НБО и Нацбанк к введению санкций.

Отметим, 7 марта отделения «Сбербанка» России приступили к обслуживанию клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В пресс-службе предприятия пояснили, что действуют по указу президента России Владимира Путина согласно которому паспорта, выданные ​в Донецкой и Луганской областях Украины, признаются действительными на территории РФ. Между тем, руководство дочернего банка «Сбербанка» России в Украине заявило, что не обслуживает физические и юридические лица на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях.

Как сообщал «Новый День», несмотря на указ Путина, далеко не все банки России начали обслуживать обладателей документов украинских республик. Напомним, 18 февраля президент РФ подписал указ о признании на территории России документов, выданных в Донбассе. Он касается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данный указ в Кремле пояснили тем, что ситуация возникла из-за блокады Киевом этих регионов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.03.17

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