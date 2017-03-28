Сбербанк наконец избавился от украинской «дочки» / Банк купила богатейшая семья в России

Публикации за 28.03.17

Сбербанк в понедельник вечером сообщил о продаже украинской «дочки» консорциуму инвесторов, куда вошли латвийский Norvik Banka и белорусская частная компания, название которой не уточняется. Основным покупателем кредитной организации выступил сын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саид, который контролирует белорусскую компанию, следует из сообщения Norvik Banka.

«Сегодня AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка. Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания», – цитирует релиз Norvik Banka «Интерфакс».

Консорциум получит 100% акций украинского дочернего банка Сбербанка. Закрытие сделки состоится в первом полугодии 2017 года после ее одобрения финансовыми и антимонопольными регуляторами.

Стоит отметить, что в сообщении не указывается о родственных связях основного покупателя банка, но приведенная там биография − учеба в Хэрроу и Оксфорде, работа в Glencore − полностью совпадает с биографией сына Михаила Гуцериева.

Добавим, что сам владелец «Русснефти» несколько лет прожил в Великобритании после того, как в России в отношении него в 2006 году было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов ряда подконтрольными ему компаниями в особо крупном размере. Впоследствии именно главу Сбербанка Германа Грефа и владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова Гуцериев через СМИ благодарил за помощь в снятии обвинений и возвращении в Россию.

В рейтинге богатейших семей России, опубликованном журналом Forbes в августе прошлого года, Гуцериевы занимали первое место. Их совокупное состояние оценивалось в $9,8 млрд.

Григорий Гусельников, бывший президент Бин Банка, в 2014 году он стал мажоритарным акционером Norvik Banka. По объему активов он является 8-м крупнейшим банком Латвии.

Напомним, в начале марта украинские националисты заблокировали работу главного отделения Сбербанка в Киеве, замуровав вход в офис финансовой организации бетонными блоками, и потребовали от украинских властей полного запрета деятельности российских банков. Кроме того, работа банка была блокирована националистами в Тернополе и Днепре (Днепропетровске).

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении украинской дочки Сбербанка и еще четырех российских банков с государственным российским капиталом. Сбербанк отреагировал на действия украинских властей, ограничив банковские операции.

24 марта «Коммерсантъ» сообщил о срыве переговоров по продаже дочерних структур Сбербанка на Украине. Отмечалось, что сделка якобы была заблокирована на уровне президента Украины из-за завышенной стоимости липецкой кондитерской фабрики, которую предполагалось продать одновременно с «дочкой» Сбербанка. Позже российский банк назвал детали переговоров домыслами, заметив, что действительно изучает возможности продажи своих украинских активов.

Региональная сеть Сбербанка на Украине насчитывает 150 отделений, количество частных клиентов превышает 1 млн, корпоративных – 5 тыс, клиентов малого и среднего бизнеса – более 31 тыс. По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляли 47 млрд гривен, из них 11 млрд – это вклады частных вкладчиков.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 27.03.17

Инвестиции, кадры, имидж: что потеряет Средний Урал вместе с RAE. / Россию охватила новая волна протестов дальнобойщиков против «Платона». / У россиян кончились деньги: ипотека в феврале просела на 43%. АИЖК не замечает кризиса: «Рынок начал расти». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»