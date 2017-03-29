Украинскую «дочку» Сбербанка продали по цене капитала

Публикации за 29.03.17

Сбербанк продал украинскую «дочку» примерно за 130 млн долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за украинский Сбербанк заплатят около 130 млн долларов, при том, что согласно отчетам, предоставленным компанией за январь-сентябрь 2016 года, капитал финансового учреждения составлял 144 млн долларов. Исходно обсуждалась более высокая сумма сделки, но введенные санкции повлияли на цену. Средства должны поступить покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи.

Также известно, что один из новых владельцев – Саид Гуцериев – получит 55% акций, а второй – Григорий Гусельников через Norvik Banka 45%. Помимо владельцев сменит украинский Сбербанк и название – на Norvik Banka, сообщает «Коммерсант».

В настоящее время ПАО Сбербанк продолжает работать в режиме санкций. Однако новые владельцы уже отменили установленные ранее ограничения по банковским операциям и снятию наличных.

Как сообщал «Новый День», Сбербанк в понедельник вечером сообщил о продаже украинской «дочки» консорциуму инвесторов, куда вошли латвийский Norvik Banka и белорусская частная компания.

Отметим, что в рейтинге богатейших семей России, опубликованном журналом Forbes в августе прошлого года, Гуцериевы занимали первое место. Их совокупное состояние оценивалось в $9,8 млрд. Гусельников – бывший президент Бин Банка, в 2014 году стал мажоритарным акционером Norvik Banka – 8-го крупнейшего банка Латвии по объему активов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 29.03.17

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