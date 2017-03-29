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Крым

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Публикации за 29.03.17

Украинскую «дочку» Сбербанка продали по цене капитала

Украинскую «дочку» Сбербанка продали по цене капитала

Сбербанк продал украинскую «дочку» примерно за 130 млн долларов.

Как передает корреспондент РИА , за украинский Сбербанк заплатят около 130 млн долларов, при том, что согласно отчетам, предоставленным компанией за январь-сентябрь 2016 года, капитал финансового учреждения составлял 144 млн долларов. Исходно обсуждалась более высокая сумма сделки, но введенные санкции повлияли на цену. Средства должны поступить покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи.

Также известно, что один из новых владельцев – Саид Гуцериев – получит 55% акций, а второй – Григорий Гусельников через Norvik Banka 45%. Помимо владельцев сменит украинский Сбербанк и название – на Norvik Banka, сообщает «Коммерсант».

В настоящее время ПАО Сбербанк продолжает работать в режиме санкций. Однако новые владельцы уже отменили установленные ранее ограничения по банковским операциям и снятию наличных.

Как сообщал , Сбербанк в понедельник вечером сообщил о продаже украинской «дочки» консорциуму инвесторов, куда вошли латвийский Norvik Banka и белорусская частная компания.

Отметим, что в рейтинге богатейших семей России, опубликованном журналом Forbes в августе прошлого года, Гуцериевы занимали первое место. Их совокупное состояние оценивалось в $9,8 млрд. Гусельников – бывший президент Бин Банка, в 2014 году стал мажоритарным акционером Norvik Banka – 8-го крупнейшего банка Латвии по объему активов.

Киев, Анастасия Зук

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