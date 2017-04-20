Сбербанк не хочет открывать отделения в Крыму из-за страха за финансы россиян

Публикации за 20.04.17

В Сбербанке признали, что не открывают своих отделений в Крыму, так как опасаются усиления санкций против банка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в организации считают, что работа на полуострове слишком рискованна и может повлечь за собой дестабилизацию Сбербанка.

Об этом говорится в ответе на запрос одного из депутатов Симферопольского городского совета, решившего разобраться, почему в Крыму до сих пор нет подразделений одной из крупнейших финансовых организаций России.

Согласно документу, в банке прогнозируют возможную блокировку своих активов в других странах, запрет на сделки и операции, а также отказ от сотрудничества со стороны «ключевых финансовых систем, платежных систем, технологических компаний», в случае открытия отделений в Крыму.

«Последствия реализации таких рисков нельзя недооценивать. Реализация хотя бы одного из перечисленных выше событий ставит под угрозу стабильность Сбербанка, его клиентов, акционеров, кредиторов и сотрудников, что, в конечном счете, с учетом уникальной позиции Сбербанка в РФ, создает неуправляемые риски для всей российской финансовой системы», – говорится в ответе на запрос, под которым стоит подпись заместителя председателя правления Сбербанка Беллы Златкис.

При этом Златкис уверяет, что в организации продолжают «отслеживать возможность» открытия отделений Сбербанка на территории полуострова.

Примечательно, что, по словам депутата Степана Кискина, направившего запрос, письменного ответа от Сбербанка он добивался почти на протяжении года – документ пришел только после жалоб на игнорирование организацией, отправленных в Генпрокуратуру России, Минфин России и администрацию президента.

Напомним, в начале марта в ряде СМИ появилась информация о том, что Сбербанк якобы все же решил открыть свои отделения в Крыму и Севастополе. Однако в организации развеяли слухи, подчеркнув, что официальная позиция по этому поводу не менялась.

Как уже сообщал «Новый День», из-за введенных президентом Украины Петром Порошенко санкций, Сбербанку пришлось продать свою украинскую «дочку».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.04.17

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