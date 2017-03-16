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Публикации за 16.03.17

Ответные санкции: Сбербанк ограничил банковские операции на Украине

Ответные санкции: Сбербанк ограничил банковские операции на Украине

Украинский Сбербанк ввёл ограничения по банковским операциям и снятию наличных: виной тому радикалы и обещанные санкции.

Как передаёт корреспондент РИА , ограничение установлено в размере 30 тыс гривен (около 66 тыс рублей) в сутки на одного клиента на осуществление любых безналичных операций на счетах и выдачу наличных. Лимиты установлены и на операции по снятию наличных с карточных счетов: не более 20 тыс гривен в сутки по одному счёту клиента. Выплата, а также погашение именных депозитных и сберегательных сертификатов для физических лиц будет проводиться только через текущий счет клиента.

В самой организации пояснили, что новые ограничения введены с целью стабильной работы Сбербанка, предотвращения нарушений операционной деятельности из-за действий третьих лиц, а также для обеспечения доступности наличных.

Напомним, национальному банку и СБУ поручено провести анализ деятельности банковских учреждений страны, в капитале которых имеется доля государственных банков России: в течение суток против них в срочном порядке обещают ввести санкции.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.03.17

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