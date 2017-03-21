Сбербанк уходит из Украины: максимально быстро

Публикации за 21.03.17

Сбербанк покидает украинский банковский рынок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», введённые накануне санкции заставили финансовое учреждение покинуть страну. Будет продан Сбербанк или ликвидирован, пока неизвестно. По словам главы банка Германа Грефа, в настоящий момент руководство рассматривает варианты максимально быстрого ухода с украинского рынка.

При этом сам Греф, отмечает, что на Украине довольно сложная обстановка, а введённые накануне против Сбербанка санкции, а также запрет на проведение межбанковских операций между украинским дочерним банком Сбербанка и российской материнской структурой – пример полного беззаконния.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении российских банков сроком на один год. Под санкции попал «Сбербанк», ОАО VS Bank, ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк». Контролировать эффективности санкций должны кабинет министров и Нацбанк Украины. Им поручено «безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО».

На действия украинских властей отреагировал Сбербанк и ограничил банковские операции.

Отметим, региональная сеть Сбербанка на Украине насчитывает 150 отделений, количество частных клиентов превышает 1 млн, корпоративных – 5 тыс, клиентов малого и среднего бизнеса – более 31 тыс.

По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляли 47 млрд гривен, из них 11 млрд – это вклады частных вкладчиков.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 21.03.17

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