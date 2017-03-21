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Публикации за 21.03.17

Сбербанк уходит из Украины: максимально быстро

Сбербанк уходит из Украины: максимально быстро

Сбербанк покидает украинский банковский рынок.

Как передаёт корреспондент РИА , введённые накануне санкции заставили финансовое учреждение покинуть страну. Будет продан Сбербанк или ликвидирован, пока неизвестно. По словам главы банка Германа Грефа, в настоящий момент руководство рассматривает варианты максимально быстрого ухода с украинского рынка.

При этом сам Греф, отмечает, что на Украине довольно сложная обстановка, а введённые накануне против Сбербанка санкции, а также запрет на проведение межбанковских операций между украинским дочерним банком Сбербанка и российской материнской структурой – пример полного беззаконния.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении российских банков сроком на один год. Под санкции попал «Сбербанк», ОАО VS Bank, ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк». Контролировать эффективности санкций должны кабинет министров и Нацбанк Украины. Им поручено «безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО».

На действия украинских властей отреагировал Сбербанк и ограничил банковские операции.

Отметим, региональная сеть Сбербанка на Украине насчитывает 150 отделений, количество частных клиентов превышает 1 млн, корпоративных – 5 тыс, клиентов малого и среднего бизнеса – более 31 тыс.

По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляли 47 млрд гривен, из них 11 млрд – это вклады частных вкладчиков.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 21.03.17

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