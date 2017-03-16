Публикации за 16.03.17

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении российских банков.

«Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО VS Bank, ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», – говорится в официальном сообщении пресс-службы президента.

Контролировать эффективности санкций должны кабинет министров и Нацбанк Украины. Им поручено «безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО».

Как уж сообщал «Новый День», количество корпоративных клиентов только украинской «дочки» Сбербанка превышает 5 тысяч. А в целом активы банка на Украине составляли 47 млрд гривен.

Сбербанк уже начал вводить ответные санкции: установил ограничения на движение денег по счетам, лимиты на снятие наличных, а также заблокировал расходные операции по кредитным картам для физических лиц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены обостряющейся критической ситуацией на Украине и намерены всеми законными средствами защищать интересы российских кредитно-финансовых учреждений, пока еще работающих в этих стране. Песков так же добавил, что Украина перестает быть надежной страной для иностранных инвесторов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.03.17

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