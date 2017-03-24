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Публикации за 24.03.17

На Украине сорвалась продажа дочки Сбербанка, ВТБ – под угрозой

На Украине сорвалась продажа дочки Сбербанка, ВТБ – под угрозой

На Украине в последний момент сорвались переговоры по продаже дочерних структур Сбербанка, а ценовое предложение потенциальных покупателей ВТБ значительно снизилось.

Как передаёт корреспондент РИА , приобрести украинскую дочку Сбербанка якобы собирался украинский бизнесмен Александр Ярославский. Переговоры активизировались в декабре прошлого года, когда с украинской стороны к ним присоединился управляющий директор инвестгруппы ICU (консультант Roshen по покупке и продаже активов) Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов. Напомним, что основатель корпорации Roshen – нынешний президент Украины Петр Порошенко.

В конце января господин Пасенюк предложил сделать частью сделки «понятийное соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen». «Исходно было предложено $680 млн, но после озвученной стоимости ЛКФ в $250 млн при реальной не более $120-140 млн переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны», – отмечает «Коммерсант», ссылаясь на свой источник. В результате сделка по продаже украинского Сбербанка, была заблокирована на президентском уровне.

При этом переговоры по продаже украинской дочки ВТБ так же в последнее время находятся на грани срыва. По данным издания, переговоры также якобы вёл Пасенюк. Группа ВТБ хотела получить за украинские банки около $200 млн, что примерно соответствует вложениям, но сейчас за актив дают только около $50 млн.

В самих банках комментировать ход переговоров не спешат. При этом ранее Сбербанк заявил о намерении максимально быстро покинуть украинский банковский рынок.

Как сообщал , 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении российских банков сроком на один год. Под санкции попал «Сбербанк», ОАО VS Bank, ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк». Контролировать эффективности санкций должны кабинет министров и Нацбанк Украины. Им поручено «безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО».

На действия украинских властей отреагировал Сбербанк и ограничил банковские операции.

Отметим, региональная сеть Сбербанка на Украине насчитывает 150 отделений, количество частных клиентов превышает 1 млн, корпоративных – 5 тыс, клиентов малого и среднего бизнеса – более 31 тыс.

По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляли 47 млрд гривен, из них 11 млрд – это вклады частных вкладчиков.

Киев, Анастасия Зук

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