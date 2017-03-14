Головной офис Сбербанка в Киеве заблокирован

Публикации за 14.03.17

Украинские националисты заблокировали вход и не пускают на работу сотрудников головного отделения Сбербанка в Киеве.

Как уже сообщал «Новый День», 13 марта радикалы «замуровали» отделение Сбербанка на Владимирской улице: залили входы монтажной пеной и начали закладывать строительными блоками рольставни. Потом завалили мешками с песком въезд во двор, чтобы в помещение нельзя было попасть через запасные входы, и оставили у отделения ночной патруль.

Участники акции заявили, что не пустят в банк ни одного сотрудника. Однако еще вчера центральное отделение Сбербанка в Киеве в целях безопасности приостановило работу. Остальные филиалы, которых в Киеве около 40, работают в штатном режиме, сообщили в банке.

Радикалы же добиваются, чтобы Сбербанк вообще прекратил работу на Украине. Вопрос о санкциях в отношении украинской «дочки» Сбербанка Совет безопасности Украины намерен рассмотреть 15 марта.

Напомним, проблемы у банка начались после заявления, что он, выполняя указ президента РФ, готов обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР.

Отметим, региональная сеть Сбербанка на Украине насчитывает 150 отделений, количество частных клиентов превышает 1 млн, корпоративных – 5 тыс, клиентов малого и среднего бизнеса – более 31 тыс.

По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляли 47 млрд гривен, из них 11 млрд – это вклады частных вкладчиков. Если банк лишат лицензии, возмещению подлежит менее 30% вкладов.

Группы радикалов продолжают дежурить у головного офиса банка.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.03.17

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