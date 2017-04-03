Националисты в Одессе заблокировали отделения Альфа-банка и Сбербанка

Публикации за 03.04.17

В Одессе украинские националисты замуровали отделения Альфа-Банка и Сбербанка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты «Автомайдана» облили здания банков краской, расклеили на них антироссийские листовки, а входы в финансовые учреждения заложили пенобетонными блоками, мешками с песком и шинами. У одного из отделений банков националисты оставили бутылку с коктейлем Молотова. Правоохранители в конфликт не вмешивались и делали вид, что ничего не происходит. Правда, позднее в Фейсбуке на странице МВД Украины появилась информация о том, что по данным фактам начато производство по статье «Хулиганство».

Напомним, в марте украинские националисты заблокировали вход и не пускают на работу сотрудников головного отделения Сбербанка в Киеве. После беспорядков в Киеве и введенных в отношении банка санкций, украинскую «дочку» Сбербанка продали консорциуму инвесторов, куда вошли латвийскийNorvikBanka и белорусская частная компания.

Одесса, Анастасия Зук

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