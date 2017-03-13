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Публикации за 13.03.17

На Украине начали замуровывать отделения российских банков (ФОТО)

На Украине начали замуровывать отделения российских банков (ФОТО)

Украинские радикалы объявили войну российскими банкам: банкоматы блокируются, заливаются монтажной пеной, на экраны клеится надпись #RUSBANKOVER. Об этом сообщают активисты батальона «Азов».

При этом, как передает корреспондент РИА , «Азов» не берет на себя ответственность за происходящее, а лишь выражая поддержку акции.

Напомним, в январе в Киеве представители «Азова» блокировали отделения российских банков и обливали их фасады красной краской. В Одессе отделения Сбербанка и Проминвестбанка зарисовали и заклеили листовками. «При этом украинские власти не пресекают подобные акции»,– цитирует «КоммерсантЪ» главу украинского отделения Фонда Блейзера Олега Устенко. По его словам, капитализация российских банков на Украине увеличилась, они составляют почти 30% украинского банковского сектора. «Их вытеснение с Украины способно привести экономику страны к коллапсу»,– отмечает Олег Устенко.

Между тем, представители партии «Национальный корпус» начали замуровывать отделения «Сбербанка России» на Золотых воротах в Киеве.

Новый День: На Украине начали замуровывать отделения российских банков (ФОТО)

Киев, Платон Ефимчук

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