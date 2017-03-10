Крымские банки «забили» на Путина / С владельцев паспортов ДНР и ЛНР дополнительно требуют паспорт Украины

Публикации за 10.03.17

Российские банки, работающие в Крыму, пока не готовы обслуживать клиентов с паспортами Донецкой и Луганской народных республик. В отделениях «РНКБ» и «ГенБанка» заявили, что ограничение временное и будет снято, после того, как «Центробанк» РФ даст «отмашку».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», воспользоваться услугами банков можно, но при наличии украинского паспорта, то есть, по сути, в этом случае документы ДНР и ЛНР нужны, как дополнительные, а не основные, хотя в банке напрямую это признавать отказываются.

«Если у вас паспорт ДНР вам нужно принести паспорт Украины, то есть вам нужно два паспорта, таким образом, вы подтверждаете украинское гражданство», – сообщил РИА «Новый День» оператор банка «РНКБ».

Практически аналогичный ответ РИА «Новый День» получил и от оператора «Генбанка»: «Нужен внутренний украинский паспорт, либо же российский паспорт. Пока в банке нет распоряжений, что по паспорту ДНР мы можем обслуживать клиентов. Это всё зависит от решения Центробанка».

А вот в акционерном банке «Россия», как оказалось, вклад открыть можно, по крайней мере, так заверил оператор горячей линии. Однако одного паспорта будет мало.

«Для открытия депозита нужны документы, удостоверяющие личность физического лица, переведенные на русский язык, подпись переводчика заверяется нотариально. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе – при наличии. Также миграционная карта или документ, подтверждающий право иностранного гражданина пребывать в России», – сообщил оператор. И заверил, что при наличии всех перечисленных документов, сложности в обслуживании обладателя паспорта ДНР не возникнут.

Как сообщал «Новый День», несмотря на указ президента России Владимира Путина далеко не все банки России начали обслуживать обладателей документов украинских республик. Официально к обслуживанию клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР приступил только «Сбербанк» России. Теперь на Украине Сбербанк обвинили в финансировании военных действий в ДНР И ЛНР и требуют ввести против него санкции.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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