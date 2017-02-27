Донецк и Луганск пригрозили Киеву забрать украинские предприятия и остановить поставки угля

Публикации за 27.02.17

Луганская и Донецкая Народные Республики выдвинули Киеву ультиматум: они требуют прекратить железнодорожную блокаду Донбасса. Если условие не будет выполнено, то с 1 марта ДНР и ЛНР введут внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Также ДНР и ЛНР остановят поставки угля на Украину. Совместное заявление глав ЛНР и ДНР Игоря Плотницкого и Александра Захарченко размещено на сайте Луганского информцентра.

В документе указано, что официальный Киев, «используя радикалов, организовал и продолжает блокаду железнодорожных путей, угрожает блокадой автомобильных дорог, соединяющих республики Донбасса с Украиной». «Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины как неспособное позаботиться о гражданах. Многие предприятия были вынуждены остановить свою работу в результате преступных действий киевской власти», – пишут главы ДНР и ЛНР.

«Мы вынуждены объявить, что, если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших республик», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, что с конца января «ветераны АТО», в основном из числа боевиков националистических формирований, блокировали железную дорогу, по которой на подконтрольные Киеву территории поставляется уголь с донецких шахт. Поставки угля были прерваны. В энергосистеме Украины возник кризис, властям пришлось ввести режим чрезвычайного положения. Участники блокады и их сторонники-праворадикалы в Киеве требуют отставки президента Петра Порошенко.

Луганск, Зоя Березина

Луганск. Другие новости 26.02.17

«Они откажутся»: в России ответили на обещание Порошенко позаботиться о крымчанах. / Басурин сообщил о захвате украинскими силовиками Донецкой фильтровальной станции. И призвал мировых лидеров повлиять на ситуацию. / Украинские силовики начали масштабные обстрелы ДНР, где «гостит» Савченко. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»