Глава ДНР предсказал конец украинского государства

Публикации за 02.03.17

Украинское государство перестанет существовать через 60 дней. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, отсчет уже начался – с момента перевода украинских предприятий в Донбассе под внешнее управление.

«Сейчас пошел отсчет. Каждый день – это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней – и государство практически перестанет существовать», – предсказал Захарченко. Он также считает, что «для Украины будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

По словам Захарченко, вооруженные силы ДНР готовы к возможному обострению ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Более того, по словам Захарченко, хочется, чтобы это обострение «быстрее началось, чтобы потом быстрее закончилось, и чтобы нас потом не обвиняли, что мы первые начали».

Напомним, накануне власти ДНР привели в исполнение свое предупреждение и перевели под внешнее управление 40 предприятий под украинской юрисдикцией, работающих на территории республики. ДНР пошла на это, потому что Киев не выполнил ультиматум о снятии блокады Донбасса. Никто из украинских собственников на связь с руководством ДНР не выходил.

Ранее руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить железнодорожную блокаду Донбасса, продолжающуюся несколько недель. В противном случае они пригрозили с 1 марта ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Также ДНР и ЛНР заявили об остановке поставок угля на Украину. Помимо этого, лидеры самопровозглашенных республик пообещали перестроить все производственные процессы, чтобы ориентировать их на рынок России и других стран.

В Кремле заявили, что некорректно называть национализацию украинских предприятий в ДНР и ЛНР «отжимом». «Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Поэтому… можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые… отторгнуты своим государством. Речь идет о жизни нескольких миллионов людей. Людям надо выживать», – заключил он.

Москва, Зоя Березина

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