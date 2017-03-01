В ДНР национализировали 40 украинских предприятий / Кремль: «Это не «отжим». Людям надо выживать»

Публикации за 01.03.17

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил журналистам, что 40 предприятий под украинской юрисдикцией, работающих на территории ДНР перешли под внешнее управление. По его словам, никто из украинских собственников пока не выходил на связь с руководством республики.

Ранее сегодня Захарченко заявил, что процесс перевода украинских предприятий в ДНР под внешнее управление планируется завершить до конца сегодняшнего дня. По его словам, власти республики пошли на такие действия, поскольку Украина не выполнила ультиматум о снятии блокады Донбасса.

Ранее руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить железнодорожную блокаду Донбасса, продолжающуюся несколько недель. В противном случае они пригрозили с 1 марта ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Также ДНР и ЛНР заявили об остановке поставок угля на Украину. Помимо этого, лидеры самопровозглашенных республик пообещали перестроить все производственные процессы, чтобы ориентировать их на рынок России и других стран.

В Кремле сегодня заявили, что некорректно называть национализацию украинских предприятий в ДНР и ЛНР «отжимом». «Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов», – приводит слова пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова РИА «Новости». «Поэтому… можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые… отторгнуты своим государством», – добавил Песков. «Речь идет о жизни нескольких миллионов людей. Людям надо выживать», – подчеркнул он.

Песков также отметил, что он не располагает информацией о возможном открытии российского рынка для предприятий, национализированных властями Донбасса.

Донецк, Москва, Наталья Аникина

Донецк, Москва. Другие новости 01.03.17

Суд признал законными претензии ФАС к Люберецкой администрации. / Франсуа Фийон пообещал, что будет бороться до конца за пост президента Франции. / Кудрин: цены на нефть могут упасть на треть. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»