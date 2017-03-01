ДНР и ЛНР забрали украинские предприятия / ... в ответ на отказ Киева снять блокаду Донбасса

Публикации за 01.03.17

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ввели внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции на территории республик. Действия властей самопровозглашенных республик стали ответом на нежелание Киева прекратить торгово-транспортную блокаду Донбасса.

Украинские предприятия в ДНР с 00:00 1 марта перешли под внешнее государственное управление, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в совете министров самопровозглашенной республики. В правительстве ЛНР в свою очередь сообщили, что после введения внешнего администратора на украинских заводах налоги будут поступать в бюджет республики.

Внешнее управление было введено после истечения срока ультиматума, выдвинутого Киеву властями ДНР и ЛНР. Руководители самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали прекратить железнодорожную блокаду Донбасса, продолжающуюся несколько недель. В противном случае они пригрозили с 1 марта ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Также ДНР и ЛНР заявили об остановке поставок угля на Украину. Помимо этого, лидеры самопровозглашенных республик пообещали перестроить все производственные процессы, чтобы ориентировать их на рынок России и других стран.

В настоящее время на территории ДНР работают несколько крупных украинских предприятий: Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу «Металлинвест», Ясиноватский и Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод, входящие в группу «Донецксталь». Также в республике функционируют более 20 шахт, крупнейшая из которых – имени Засядько в Донецке.

На территории ЛНР действуют «Краснодонуголь» и Алчевский меткомбинат (компания «Метинвест»), шахты «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит», подконтрольные компании «ДТЭК».

Донецк – Луганск, Наталья Аникина

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