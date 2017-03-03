ДНР объявила блокаду Киеву: «Мы рубим все связи с Украиной»

Публикации за 03.03.17

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) объявила блокаду Киеву. Об этом объявил сегодня глава ДНР Александр Захарченко.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», – цитирует РИА Новости заявление Захарченко. Также Захарченко заявил, что с 3 марта вещание республиканских теле- и радиоканалов будет расширено на ряд регионов Украины – в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, Захарченко также пообещал, что сотрудники предприятий после перехода под юрисдикцию ДНР будут получать достойную зарплату. По его словам, переходный процесс займет около двух месяцев. Оклады за этот период также будут выплачены, заверил он.

Как сообщает «Интерфакс», Захарченко также заявил о блокаде подразделениями Вооруженных сил Украины выезда личного автотранспорта с их территории. «Вчера они заблокировали дорогу на Мариуполь и дорогу на Курахово, это уже автомобильная блокада началась. Скоро Киев доиграется, что люди не смогут выезжать», – сказал он. В Киеве эти слова пока никак не комментировали.

В начале марта власти ДНР привели в исполнение свое предупреждение и перевели под внешнее управление 40 предприятий под украинской юрисдикцией, работающих на территории республики. ДНР пошла на такой шаг, потому что Киев не выполнил ультиматум о снятии блокады Донбасса. Никто из украинских собственников на связь с руководством ДНР не выходил.

Ранее руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить железнодорожную блокаду Донбасса, продолжающуюся несколько недель. В противном случае они пригрозили с 1 марта ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Также ДНР и ЛНР заявили об остановке поставок угля на Украину. Помимо этого, лидеры самопровозглашенных республик пообещали перестроить все производственные процессы, чтобы ориентировать их на рынок России и других стран.

В Кремле заявили, что некорректно называть национализацию украинских предприятий в ДНР и ЛНР «отжимом». «Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Поэтому… можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые… отторгнуты своим государством. Речь идет о жизни нескольких миллионов людей. Людям надо выживать», – заключил он.

В конце января «ветераны АТО» заблокировали железную дорогу, связывающую Донбасс с Украиной. Поставки угля на Украину с донецких предприятий были прекращены. Официальному Киеву пришлось ввести чрезвычайные меры в энергетике, ряд промышленных предприятий Украины встали.

Донецк, Зоя Березина

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