В Кремле раскритиковали Захарченко за слова о «военном решении» конфликта в Донбассе

Публикации за 17.02.17

Заявление лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о возможном военном решении конфликта безусловно противоречит минским договоренностям. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что слова Захарченко прозвучали после провокаций украинских военных. Заявление Захарченко было сделано под влиянием «продолжающихся обстрелов со стороны Украины мирных населенных пунктов Донбасса», уточнил Песков.

Как сообщает «Интерфакс», он добавил, что все подобные слова – это, «к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения» конфликтующих сторон. «Эта напряженность возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил и отдельных отрядов», – подчеркнул представитель Кремля. Также, по его словам, трудно сказать, насколько и в какой степени так называемые добровольческие батальоны контролируются украинскими вооруженными силами.

«Москва, как и Российская Федерация, как страна-гарант Минских соглашений, делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и для вывода его в мирное политико-дипломатическое русло», – заключил Песков.

Ранее сегодня Захарченко заявил, что ополченцы ДНР готовы освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если это не удастся сделать политическими методами. «Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», – сказал Захарченко.

Напомним, в конце января в зоне конфликта на юго-востоке Украины резко обострилась обстановка. Украинские войска вновь начали обстрелы непризнанных республик. Позднее ветераны АТО начали блокаду ДНР и ЛНР, перекрыв железную дорогу, по которой ходят вагоны с углем. Несколько дней назад командование ДНР сообщило о разработанном плане стабилизации обстановки на линии соприкосновения сторон. Документ прошел ряд согласований, в том числе с миссией ОБСЕ. Основные его тезисы – незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных минскими соглашениями вооружений, предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к местам хранения техники, в радиусе 1 км от ДФС создается зона без вооружений и любых военных подразделений, а также запрет любых наступательных операций. Украинская сторона отказалась обсуждать этот план.

Москва, Зоя Березина

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