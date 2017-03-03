Национализация Донбасса: для кого и для чего / Конец «Минска» и начало новой истории народных республик?

Публикации за 03.03.17

Тема перевода украинских предприятий Донбасса под «внешнее управление» или национализации, как считают многие, стала, безусловно, одним из главных событий недели. Что же всё это было на самом деле, и к чему все это может привести. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог Дмитрий Родионов.

Во-первых, по поводу формулировок. Безусловно, «перевод под внешнее управление» – это еще не «национализация», но он является первым шагом к ней. Вопрос в том, имеет ли это обратный ход? К этому вопросу подводит формулировка «временно – до выполнения минских соглашений».

Учитывая, что минские соглашения, судя по всему, не будут выполнены никогда – во всяком случае, украинская сторона делает все возможное и невозможное (есть мнение, что вся эта «блокада» была затеяна как раз для того, чтобы перейти линию невозврата и сделать выполнение «Минска» окончательно невозможным для того, чтобы их сорвать) – это может означать, что дороги назад уже не будет. В этом случае «временное внешнее управление» может стать полноценной национализацией.

Украинские блоггеры уже радостно пишут, что национализация на практике будет означать банальный «отжим» собственности у олигарха Рината Ахметова. Странно слышать это от граждан страны, где отжим собственности давно стал нормой, которая практиковалась с самого момента обретения незалежности и появления класса собственников, а последние три года после «Майдана» приобрела невероятный размах.

Сегодня на Украине все эксперты в один голос говорят, что при всех политических аспектах «блокады» (срыв минских соглашений, попытка дать заработать боевикам, которые иначе в условиях «ни войны, ни мира» повернут штыки на Киев, попытка подставить действующего президента Украины Петра Порошенко перед западными партнерами, выставив его ничего не решающей «тряпкой») главная ее цель заключается в расшатывании «империи Ахметова».

Ахметов действительно выглядит наиболее пострадавшим. Чтобы было понятно, что такое его «империя» – «СКМ». «СКМ» это два основных актива – «Метинвест» (металлургия) и ДТЭК (энергетика). Металлургия – это отрасль, приносящая Украине около трети ее валютной выручки, а украинская энергетика фактически поделена пополам между «конторой» Ахметова и государством.

«Метинвест» – это крупнейшие металлургические комбинаты, входящие в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины «Азовсталь» и ММК имени Ильича – в Мариуполе, Енакиевский и Макеевский – на территории, контролируемой ДНР, рудные предприятия и карьеры (например, Комсомольское рудоуправление, являющееся крупнейшим производителем известняков для металлургической и сахарной промышленности Украины, на долю которого приходилось до 40% всей украинской добычи флюсовых известняков), угольные шахты («Краснодонуголь», 4-ое место по объемам добычи угля на Украине), коксохимы (Авдеевский коксохим – крупнейший в Европе), предприятия по производству горного оборудования, два порта в Мариуполе и Одессе для вывоза продукции. ДТЭК – это те же шахты (крупнейшая на Украине шахта «Комсомолец Донбасса»), электростанции и распределительные сети (все вместе – 31 шахта, 13 углеобогатительных фабрик, два газовых месторождения, 13 электростанций и 130 тыс. километров линий электропередач). Согласитесь, очень лакомые кусочки.

О «большом дерибане» на Украине говорят с самого «Майдана». Олигархи, которые поддержали свержение Виктора Януковича потому, что он перестал соответствовать их пресловутому «консенсусу», отжимая собственность у других в пользу своей «Семьи», наверное, сто раз пожалели о том, что позволили Западу втянуть их в эту игру. Ее итогом стало то, что они своими руками уничтожили не только нарушителя «консенсуса», но и сам «консенсус», уничтожили сложившиеся за почти четверть века правила игры. Новые правила заключались в полном отсутствии правил.

Запад давно поставил новым властям Украины условие – «деолигархизацию». Это было нужно для того, чтобы транснациональные корпорации смогли полностью поглотить эту страну. Олигархия – это пережиток постсоветских времен, в реалии западного глобального капитализма она не вписывается. Они бы с удовольствием сделали бы то же самое с еще более лакомым кусочком – с Россией, но российские элиты, в отличие от украинских, вовремя «прочухали тему» и не допустили у себя «Майдан». А вот украинские олигархи допустили, сами открыли ему ворота. И вот результат.

«Смотрящим» за процессом был поставлен олигарх средней руки – Петр Порошенко. В то время, как «хозяева Украины» захватывали основные богатства страны – уголь, металлургию химическую отрасль и тд, Порошенко всегда был на вторых ролях, довольствовался конфетами. Его недооценивали, и зря. Кондитер при поддержке Запада довольно жестко расправился со своими конкурентами. Уже пали Пинчук, Коломойский, Фирташ. Теперь пришла пора Ахметова, который до поры до времени хранил нейтралитет.

Проблема Ахметова в том, что он, поддержав Киев весной 2014, надеясь, видимо, что народные республики – это ненадолго, считал, что все само собой рассосется. Оно и рассосалось в итоге, только не в его пользу. Если «блокада» продолжится, а национализация будет всамделишной, а не разговорной, Ахметову конец. Он из самого богатого украинца превратится просто в «одного из».

Говорят, Фирташ за эти два года «похудел» в десять раз с 2,5 миллиардов долларов до 250 миллионов. Ринат Леонидович за этот же срок пока «похудел» с 6,7 миллиардов долларов до 2,3 миллиардов. Пока…

Вопрос теперь в том, что будет с предприятиями в ЛДНР. Откровенно говоря, то, что произошло 1 марта, должно было начаться еще весной 2014-го. А то некрасиво получилось. Республики народные, а крупнейшие предприятия принадлежат олигархам, да еще платят налоги в бюджет Украины, которая потом на эти деньги делает снаряды для уничтожения народа Донбасса.

Почему не сделали? Потому же, почему и подписали «Минск». Запустить национализированные заводы без сырья, а главное – без возможности сбыта продукции, было бы невозможно. Да и олигархическая Россия такие начинания явно не поддержала бы, а поддержка Москвы для воюющих и находящихся в блокаде республик, всегда была критичной. По этой же причине лидерам ЛДНР пришлось подписывать «Минск», идя на компромисс с собственным населением и собственной совестью – в противном случае, они бы лишились поддержки из России, а это было бы самоубийство.

Ну, забрали бы заводы, что дальше? Сырья нет, продукцию девать некуда, люди остались бы без зарплат – а это десятки тысяч людей, которым нечем было бы кормить семьи. Что дальше? Я уж молчу о том, что на территории Донбасса есть и собственность российских олигархов, которая вообще неприкосновенна, но если уж объявлять национализацию, то не должно быть исключений – люди не поймут.

Приходилось терпеть эту вопиющую несправедливость и диссонанс с декларируемыми республиками целями. В Москве ждали, что Киев выполнит обязательства по минским соглашениям, и все будет почти, как до 2014-го года, или даже лучше, ибо у Москвы появится мощнейший рычаг давления на киевских политиков в виде ДНР и ЛНР, «вживленных» в «тело» Украины. В Донецке и Луганске все понимали, что как решит Москва, так и будет.

Однако в Киеве с самого начала никто ничего выполнять не собирался. И если до последнего момента еще была слабая надежда, что Киев, если и не выполнит сам эти соглашения, то его заставят западные партнеры, то последние события в виде «блокады» окончательно продемонстрировали, что Порошенко сделал ставку на доведение ситуации до полного абсурда.

К тому же продолжение блокады неизбежно вело бы к краху «империи» Ахметова и не только и к фактическому краху целых отраслей украинской экономики, обвалу гривны, дефолту, резким ростом социальной напряженности и последующим совершенно непредсказуемым последствиям. Как говорится, терять дальше уже нечего. Все последние барьеры, сдерживавшие Донецк, Луганск и стоящую за ними Москву – сняты.

Другой вопрос, во что выльется национализация, не будет ли это обычным «отжимом» и перераспределением собственности между местными элитами и их российскими коллегами. Скорее всего, так и будет. Конечно, ни о каком строительстве социализма в республиках речи не идет. Но для населения Донбасса это будет в любом случае благо.

Во-первых, потому, что это полностью оторвет Донбасс от Украины и поставит крест на «Минске». А крах «империи» Ахметова и снятие страха нанести экономике Украины непоправимый урон снимает то самое «препятствие», которое в сентябре 2014-го не позволило ополченцам взять Мариуполь. Недавние фокусы карателей на Донецкой фильтровальной станции могут стать формальным поводом для взятия под контроль канала «Северский Донец – Донбасс» во всю его длину – до Славянска. В общем, надеюсь, вы меня поняли.

Во-вторых, под внешним (или российским) управлением жить будет реально легче. Вот выдержка из интервью с шахтером одной из крупнейших шахт Украины имени Засядько, опубликованного «МК»: «У нас средние зарплаты в проходке около 6 тысяч гривен. Год назад при курсе 2.8 это было 16 800 рублей, сейчас курс гривны упал и это 12 600. А на шахте Калинина, что под ДНР, зарплаты 15- 18 тысяч рублей. Все люди стали туда перебираться! Главное семью накормить. И если будут регулярно деньги платить и хорошо платить, никто сильно не расстроится». Еще шахтеры радуются, что на «российских» предприятиях будет лучше с соцобеспечением, с больничными и т.д…

Другой вопрос, что они боятся, что это действительно «временно» и потом, когда вернется Украина, у них будут проблемы с трудовым стажем, пенсиями и т.д., если их вообще не посадят за работу на «оккупантов». Вышеприведенная формулировка Захарченко «временно – до выполнения минских соглашений» многих пугает. Люди боятся и уже никому не верят.

Это действительно больной вопрос. Действительно ли Москва готова пойти до конца, не бросит ли в последний момент в обмен на снятие санкций и прочую «мирдружбужвачку» с Америкой?

Что дальше? Такие действия надо проводить решительно – раз и навсегда. Или мы продолжаем играть в «Минск», или мы делаем то, что делаем, понимая, что назад дороги не будет.

Сегодня украинские блоггеры ехидно потирают ручки, мол, теперь народным республикам конец, продукция донбасских предприятий будет никому не нужна, в первую очередь, России, у которой полно своего угля и стали. К тому же «российское управление» подразумевает взятие предприятий на полное обеспечение, включая пенсии, соцвыплаты и т.д, чего Москва, учитывая непростую экономическую ситуацию, просто, по их мнению, не потянет. Типа Крым – уже «неподъемная ноша, а тут еще почти 6-миллионный Донбасс.

Этим людям я могу ответить одно: схемы реализации продукции найти можно всегда, если есть политическая воля. И один из авторов «блокады» Семен Семенченко тему уже «прочухал», пригрозив перекрыть железнодорожное сообщение с Россией после заявлений представителей «Азовстали» о том, что уголь придется покупать в России. Понятно, что это будет тот же донбасский уголь, только в три раза дороже. Почти как с реверсным газом, который Украина «назло «Газпрому» покупает у Словакии и Венгрии, но который по факту газпромовский и по определению не может стоить дешевле, чем в Москве. Иными словами, проблема решаема.

Решаема проблема и обеспечения людей, которые, в отличие от того же Крыма, будут приносить реальную прибыль. Небольшую, но достаточную, чтобы покрыть расходы на их содержание, обеспечить самих себя. Это, безусловно, не станет выгодным приобретением с точки зрения экономики, но станет таковым – с точки зрения политики. Во всяком случае, на противоположной чаше весов опять «слив», падение рейтингов власти и далее по списку.

Сейчас весь вопрос в том, пойдет ли Порошенко на уступки. Ему уже сделали первое серьезное предупреждение, признав паспорта республик. Это уже второе. Третьим может стать признание самих республик. Чем дольше Порошенко будет тянуть, тем меньше шансов на то, что Донбасс когда-либо в каком-либо виде вернется в состав Украины.

Москва, Дмитрий Родионов

Москва. Другие новости 03.03.17

Избыточный дефицит: альтернативный взгляд на качество жизни. Авторская колонка Марины Краенко. / Правительство, добивающее Россию. Спецпроект РИА «Новый День» «Государство и революция». / 100 лет после Октября 1917 года: Россию и Украину спасет возвращение к социализму. Народный депутат Украины IV- VI созывов Алла Александровская об уроках истории. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»