Эксперт: Донбасс принуждает Киев к выполнению «минских» соглашений

Публикации за 27.02.17

Введение внешнего управления Луганской и Донецкой народных республик на предприятиях украинской юрисдикции, расположенных в Донбассе, может стать действенной мерой по принуждению Киева к выполнению «минских» соглашений. Как считает известный российский политолог Денис Денисов, учитывая переориентацию экономики ЛДНР на российский рынок, это решение руководства народных республик выглядит так же логичным и закономерным.

«В настоящее время инициатива по введению внешних администраций на предприятия украинской юрисдикции является закономерной и, скорее всего, будет действовать до момента выполнения Украиной «минских соглашений» в полном объеме», – сказал Денисов в комментарии для РИА «Новый День».

Эксперт обратил внимание, что в комплексе мер по выполнению «минских соглашений» четко записано, что стороны обязаны работать над определением модальностей полного восстановления социально-экономических связей, однако вместо этого можно наблюдать со стороны Украины совершенно обратный процесс, направленный на тотальную экономическую блокаду республик Донбасса.

При этом, как отметил Денисов, уже сейчас для ДНР и ЛНР Россия стала основным торговым партнером, и в этом контексте выглядит совершенно адекватным решение по переориентации производств, находящихся на территории республик, на рынок Российской Федерации.

«Непредсказуемая позиция украинской стороны несет в себе угрозу для нормального функционирования экономик ЛНР и ДНР», – констатировал политолог.

С другой стороны, добавил Денисов, можно констатировать, что Киев традиционно саботирует «минские соглашения» в целом, и консультации по экономическим взаимоотношениям в частности. По его оценке, это обстоятельство «делает невозможным конструктивные взаимоотношения в экономической сфере, и без внешнего воздействия на Украину этот вопрос, видимо, не разрешится»

Как сообщал «Новый День», сегодня Луганская и Донецкая Народные Республики выдвинули Киеву ультиматум: они требуют прекратить железнодорожную блокаду Донбасса. Если условие не будет выполнено, то с 1 марта ДНР и ЛНР введут внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Также ДНР и ЛНР остановят поставки угля на Украину.

Железнодорожная блокада Донбасса продолжается с конца января из-за действий «ветеранов АТО», в основном из числа боевиков националистических формирований. В результате были прерваны поставки донецкого угля на подконтрольные Киеву территории. В энергосистеме Украины возник кризис, властям пришлось ввести режим чрезвычайного положения. Участники блокады и их сторонники-праворадикалы в Киеве требуют отставки президента Петра Порошенко.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.02.17

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