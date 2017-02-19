В Киеве объявили восьмой «Майдан» и обещают вытравить, наконец, «крысу Порошенко»

Публикации за 19.02.17

В Киеве беспорядки: митингующие объявили очередной «Майдан». В настоящий момент националисты заблокировали въезд в администрацию украинского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на площади Независимости с каждой минутой накаляется ситуация: изначально сторонники Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), устроившие «мирный» марш объявили о начале новой революции.

На место проведения «Майдана» уже подвозят шины, дрова, а также палатки. Очевидцы, сообщают, что участники поджигают фаеры, раздаются взрывы светошумовых гранат.

Протест возглавили представитель радикальной организации ОУН Николай Кохановский, депутат и лидер батальона «Донбасс» Семен Семенченко, депутат ВР Егор Соболев и другие герои «евромайдана».

Все они призывают усилить блокаду Донбасса, прекратить любые отношения с Россией и немедленно приступить к формированию добровольных отрядов, которые уже завтра отправятся на помощь к блокирующим железнодорожные пути не только в ЛДНР, но и в Россию.

«Мы планируем расширение блокады железных дорог. По автотрассам это сделать будет тяжелее», – заявил с трибуны Семенченко.

Также митингующие заблокировали въезд в администрацию президента Украины Петра Порошенко и собираются потребовать его отставки.

Семенченко объявил, что к площади уже подтягиваются новые протестующие с палатками. «Мы так раскачаем эту лодку, что крысу Порошенко окончательно стошнит!», – заявил радикал. «Вытравить эту гниду и крысу, чтобы духу его не было в Киеве!», – подхватили сторонники националиста.

Ранее радикалы устроили погромы в офисах «Укрэнерго» и олигарха Рината Ахметова, и призывают сжечь здание олигарха вместе с людьми.

Отметим, что трехнедельная блокада Донбасса привела к острой нехватке угля, из-за чего несколько дней назад на Украине было введено чрезвычайное положение в сфере энергетики.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 19.02.17

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