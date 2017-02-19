NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.02.17

В Киеве объявили восьмой «Майдан» и обещают вытравить, наконец, «крысу Порошенко»
Киев сегодня

В Киеве объявили восьмой «Майдан» и обещают вытравить, наконец, «крысу Порошенко»

В Киеве беспорядки: митингующие объявили очередной «Майдан». В настоящий момент националисты заблокировали въезд в администрацию украинского правительства.

Как передает корреспондент РИА , на площади Независимости с каждой минутой накаляется ситуация: изначально сторонники Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), устроившие «мирный» марш объявили о начале новой революции.

На место проведения «Майдана» уже подвозят шины, дрова, а также палатки. Очевидцы, сообщают, что участники поджигают фаеры, раздаются взрывы светошумовых гранат.

Протест возглавили представитель радикальной организации ОУН Николай Кохановский, депутат и лидер батальона «Донбасс» Семен Семенченко, депутат ВР Егор Соболев и другие герои «евромайдана».

Все они призывают усилить блокаду Донбасса, прекратить любые отношения с Россией и немедленно приступить к формированию добровольных отрядов, которые уже завтра отправятся на помощь к блокирующим железнодорожные пути не только в ЛДНР, но и в Россию.

«Мы планируем расширение блокады железных дорог. По автотрассам это сделать будет тяжелее», – заявил с трибуны Семенченко.

Также митингующие заблокировали въезд в администрацию президента Украины Петра Порошенко и собираются потребовать его отставки.

Семенченко объявил, что к площади уже подтягиваются новые протестующие с палатками. «Мы так раскачаем эту лодку, что крысу Порошенко окончательно стошнит!», – заявил радикал. «Вытравить эту гниду и крысу, чтобы духу его не было в Киеве!», – подхватили сторонники националиста.

Ранее радикалы устроили погромы в офисах «Укрэнерго» и олигарха Рината Ахметова, и призывают сжечь здание олигарха вместе с людьми.

Отметим, что трехнедельная блокада Донбасса привела к острой нехватке угля, из-за чего несколько дней назад на Украине в сфере энергетики.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 19.02.17

Севастополь стал лидером России по недоступности жилья: даже в Москве купить квартиру проще. / 19 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Президент России подписал указ о признании документов ДНР и ЛНР.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter