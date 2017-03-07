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Крым

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Публикации за 07.03.17

У Ахметова принудительно выкупят заводы в Керчи

У Ахметова принудительно выкупят заводы в Керчи

Крым выкупит стрелочный завод и металлургический комбинат в Керчи у украинского бизнесмена Рената Ахметова.

Как передаёт корреспондент РИА , власти республики приняли решение о принудительном выкупе заводов, входящих в холдинг олигарха Ахметова. В настоящее время заводы зарегистрированы на Украине. В дальнейшем предприятия продолжат работу в прежнем режиме и будут преобразованы в ГУП РК «Керченский металлургический завод». Сейчас на заводах назначена временная администрация, которая будет заниматься инвентаризацией для дальнейшего выкупа.

После смены руководства экс-директоров в срочном порядке вызвали на «ковёр» в Киев. По версии «Комсомольской правды», предприятия не были национализированы в 2014 году, так как тогда Ахметов обещал держать нейтралитет, но олигарх не сдержал слово и активно финансировал войну в Донбассе. «Следовательно, деньги за аренду этих заводов Россия платила Украине. Руками керчан Ахметов зарабатывал на войну», – цитирует издание свой источник. И отмечает, что далее ГУП Керченский металлургический завод» займётся государственными заказами, в том числе в планах сотрудничество с РЖД, Министерством обороны и Федеральной службой исполнения наказаний России.

Как сообщал , в канун третей годовщины майдана в Киеве радикалы устроили погромы в офисе, принадлежавшем украинскому олигарху Ахметову. Тогда националисты заявили, что олигарх ведёт бизнес в России, что является непатриотичным. Недовольные скандировали «Ахметова, собаку, повесить на гиляку» и призывали поджечь здание вместе с людьми, которые находились внутри. Вместе с тем обошлось без кровопролития: митингующих разогнали полицейские.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 07.03.17

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