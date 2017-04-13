Сумма принудительнрого выкупа керченских заводов Ахметова не определена / Сначала десоветизируют... но на русский манер

Публикации за 13.04.17

В правительстве Крыма все еще не определились с суммой выплаты за намеченный принудительный выкуп Керченского стрелочного завода и Керченского металлургического комплекса, принадлежащих структурам украинского олигарха Рената Ахметова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма станет известна после обследования промышленных объектов экспертами.

«Стоимость активов может быть оценена только после проведения оценки, которой займется министерство имущественных и земельных отношений. Оценка покажет какая стоимость этих активов, которые решением Совета министров мы будем принудительно выкупать», – пояснил на пресс-конференции в Симферополе замминистра промышленной политики Борис Кабаков.

Напомним, решение о национализации керченских заводов, зарегистрированных на Украине, было принято в марте этого года. Власти назначали временную администрацию, которая занимается инвентаризацией имущества. После выкупа объекты должны отойти одному юрлицу – ГУПу «Керченский металлургический завод».

Как рассказал Кабаков, власти решили «десоветизировать» предприятие, оборвав его связь с прошлым названием – ранее завод носил имя советского революционера Петра Войкова.

«Когда мы переименовали существующий ГУП «Камыш-Бурунская производственная компания», честно говорю, у меня было предложение назвать «Керченский металлургический завод имени Крымской весны». Но народ сказал, что это будет как-то пафосно. А для меня 2014 год был очень значимым, чисто эмоционально, как гражданину Российской Федерации. Но имя Петра Лазаревича Войкова, который родился в Керчи, несколько двойственное, поэтому решили его не использовать», – сказал замминистра.

По его мнению, будущее предприятие будет многопрофильным, а учитывая, что его связь с украинскими рынками сбыта будет прервана, сейчас ведется поиск потенциальных заказчиков – как с материковой России, так и с других стран.

Также Кабаков рассказал о судьбе ГУПа «Бухта двуякорная». Его создали еще в 2015 году, обозначив в качестве целей предприятия «производство, ремонт, испытания и техническое обслуживание военной техники». Однако, как выяснилось, проводить испытания на нем нельзя.

«Предприятие «Бухта двуякорная» как полигон использовать перспектив нет», – пояснил Кабаков.

Тем не менее, отдавать привлекательный для бизнеса участок в поселке Орджоникидзе (Феодосия), где находится ГУП, под застройку домами отдыха не спешат. По мнению замминистра, спешка в данном случае может только навредить.

«Я думаю в ближайшее время будет поставлена окончательная точка, и мы решим: либо это место будет использоваться республикой для своих инвестиционных проектов, либо военно-промышленная комиссия определится по дальнейшему использованию этой площадки», – резюмировал Кабаков.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.04.17

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