NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.04.17

Сумма принудительнрого выкупа керченских заводов Ахметова не определена / Сначала десоветизируют... но на русский манер
Фото kerchinfo.com

Сумма принудительнрого выкупа керченских заводов Ахметова не определена Сначала десоветизируют... но на русский манер

В правительстве Крыма все еще не определились с суммой выплаты за намеченный принудительный выкуп Керченского стрелочного завода и Керченского металлургического комплекса, принадлежащих структурам украинского олигарха Рената Ахметова.

Как передает корреспондент РИА , сумма станет известна после обследования промышленных объектов экспертами.

«Стоимость активов может быть оценена только после проведения оценки, которой займется министерство имущественных и земельных отношений. Оценка покажет какая стоимость этих активов, которые решением Совета министров мы будем принудительно выкупать», – пояснил на пресс-конференции в Симферополе замминистра промышленной политики Борис Кабаков.

Напомним, решение о национализации керченских заводов, зарегистрированных на Украине, было принято в марте этого года. Власти назначали временную администрацию, которая занимается инвентаризацией имущества. После выкупа объекты должны отойти одному юрлицу – ГУПу «Керченский металлургический завод».

Как рассказал Кабаков, власти решили «десоветизировать» предприятие, оборвав его связь с прошлым названием – ранее завод носил имя советского революционера Петра Войкова.

«Когда мы переименовали существующий ГУП «Камыш-Бурунская производственная компания», честно говорю, у меня было предложение назвать «Керченский металлургический завод имени Крымской весны». Но народ сказал, что это будет как-то пафосно. А для меня 2014 год был очень значимым, чисто эмоционально, как гражданину Российской Федерации. Но имя Петра Лазаревича Войкова, который родился в Керчи, несколько двойственное, поэтому решили его не использовать», – сказал замминистра.

По его мнению, будущее предприятие будет многопрофильным, а учитывая, что его связь с украинскими рынками сбыта будет прервана, сейчас ведется поиск потенциальных заказчиков – как с материковой России, так и с других стран.

Также Кабаков рассказал о судьбе ГУПа «Бухта двуякорная». Его создали еще в 2015 году, обозначив в качестве целей предприятия «производство, ремонт, испытания и техническое обслуживание военной техники». Однако, как выяснилось, проводить испытания на нем нельзя.

«Предприятие «Бухта двуякорная» как полигон использовать перспектив нет», – пояснил Кабаков.

Тем не менее, отдавать привлекательный для бизнеса участок в поселке Орджоникидзе (Феодосия), где находится ГУП, под застройку домами отдыха не спешат. По мнению замминистра, спешка в данном случае может только навредить.

«Я думаю в ближайшее время будет поставлена окончательная точка, и мы решим: либо это место будет использоваться республикой для своих инвестиционных проектов, либо военно-промышленная комиссия определится по дальнейшему использованию этой площадки», – резюмировал Кабаков.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.04.17

В Крыму стартует Фестиваль бега: в глухих дебрях и вдали от туристических троп. Спасатели приведены в полную готовность. / «Крымский Титан» Фирташа сделают полноценным «сепаратистом», переведя на русскую логистику. Работа идёт медленно, но верно. / В Крыму бедным украинским олигархам не подают – Ахметов не исключение.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter