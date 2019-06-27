Власти Крыма не смогли сделать из кастрюли локомотив

Госсовет Республики Крым включил в план приватизации на 2019 год ГУП «Керченский металлургический завод».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завод начал работу еще в XIX веке, в советское время носил имя уроженца Керчи революционера Петра Войкова и до сих пор славится эмалированной посудой – кастрюлями веселых расцветок. В украинские годы завод Войкова распался на «Керченский стрелочный завод» и «Керченский металлургический комбинат», оба перешли структурам олигарха Рината Ахметова. После Крымской весны оба «ахметовских» завода получили краснодарскую регистрацию. На КМК дела шли с переменным успехом, на стрелочном заводе наблюдался кризис. Потеряв украинский рынок сбыта, «стрелки» не нашли альтернативы, не вышли на прибыль, люди работали сокращенную неделю. Дело дошло до социальных протестов.

В марте 2017 года принято решение о национализации керченских заводов и объединении их в ГУП «Керченский металлургический завод». Поначалу в правительстве Крыма предлагали дать новому ГУПу имя Крымской весны, но потом сочли это излишне пафосным и отказались. Решение оказалось дальновидным: выставить на торги металлургический комбинат – совсем не то, что продать «Крымскую весну».

При создании ГУПа заявлялось об изменении профиля предприятия: на заводе собирались производить железнодорожные локомотивы и подвижной состав, цистерны, емкости и даже «отдельные виды продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной».

Но, видимо, у чиновников не хватило ни сил, ни умения наладить на госпредприятии вместо кастрюль производство локомотивов, и ГУП решили передать в частные руки.

«Мощности завода позволяют производить в год до 4,3 тыс комплектов стрелочных переводов, 30 тыс тонн чугунного и стального литья, 25 тыс тонн посуды и 3,6 млн листов декалькомании, – говорится в пояснительной записке к документу о приватизации ГУПа. – На предприятии работает 1,3 тысячи человек, а балансовая стоимость основных средств на 1 января 2018 года – 1,5 млрд рублей».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.06.19

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