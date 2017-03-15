В Керчи будут собирать локомотивы из отходов кастрюльного производства

Публикации за 15.03.17

В Керчи преобразовали два металлургических завода: одновременно с объявлением о принудительном выкупе двух металлургических заводов, принадлежащих украинскому олигарху Ринату Ахметову, в Керчи появился еще один металлургический завод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Керчь тянется вдоль моря. Слева (если смотреть с будущего моста) от нее располагается Камыш-Бурун, там добывали железную руду и пароходами отправляли на обогащение в Мариуполь. Справа от города – поселок Войково, выросший вокруг металлургического завода. Завод начал работу еще в XIX веке, в советское время носил имя уроженца Керчи революционера Петра Войкова и до сих пор славится эмалированной посудой – кастрюлями веселых расцветок.

В украинские годы завод Войкова распался на «Керченский стрелочный завод» и «Керченский металлургический комбинат», оба перешли структурам Ахметова. Камыш-Бурунский железорудный комбинат умер, неизвестные люди стали молча грузить и куда-то увозить тысячи тонн его отвалов («хвостов»). Совмин Крыма не мог дать пояснений по этому поводу. Порт купили «донецкие» и начали строить неподалеку цементный завод. Связь с Ахметовым они категорически отрицали.

После Крымской весны оба «ахметовских» завода получили краснодарскую регистрацию, Камыш-Бурунский порт и недостроенный цементный завод перехватили структуры Генбанка.

На КМК дела шли с переменным успехом, на стрелочном заводе наблюдался кризис. Потеряв украинский рынок сбыта, «стрелки» не нашли альтернативы, не вышли на прибыль, люди работали сокращенную неделю. Дело дошло до социальных протестов.

И вот ситуация изменилась: хотя национализация в Крыму завершена еще в 2015 году, власти заявили, что предприятия в Керчи подвергнут принудительному выкупу и объединят в составе ГУП РК «Керченский металлургический завод».

А теперь опубликовано распоряжение Сомина Крыма № 220-р: в ГУП «Керченский металлургический завод» преобразуется и ГУП «Камыш-Бурунская производственная компания».

Судя по документу, это не просто переименование, меняется и профиль предприятия. Основными видами деятельности компании были производство чугуна, стали и ферросплавов, добыча и обогащение железных руд, глины и каолина. Завод собирается производить железнодорожные локомотивы и подвижной состав, цистерны, емкости и даже «отдельные виды продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной».

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 15.03.17

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