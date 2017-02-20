NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.02.17

Минск поддержал Киев: в Белоруссию не пустят с паспортами ЛДНР

Минск поддержал Киев: в Белоруссию не пустят с паспортами ЛДНР

Белоруссия закроет границу для граждан с документами Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, пересечение государственной границы республики возможно только по документам, которые дают на это право и закреплены в международных и двусторонних договорах.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», – подчеркнул Бычковский, слова которого цитирует .

Официальный представитель Госпогранкомитета также добавил, что при выявлении лиц с документами ЛДНР на выезде в республику такие граждане будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда.

Как сообщал ранее «Новый День», президент РФ Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Официальный Киев сразу же назвал указ не соответствующим международному праву.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что вся ситуация, связанная в том числе с признанием Россией документов самопровозглашенных республик Донбасса, возникла из-за блокады Киевом этих территорий. Он подчеркнул, что указ о признании Москвой документов ЛНР и ДНР соответствует международным правовым нормам и не противоречит минским соглашениям. «Этот указ никоим образом не идет вразрез с международным правом и в нарушение международного права», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание, что из-за действий Киева сотни тысяч людей в Донбассе лишились возможности оформить официальные документы, в том числе паспорта и водительские права. Поэтому, «исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ», добавил Песков. Он особо отметил, что Кремль не видит в признании документов ЛНР и ДНР никакого повода для обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Минск, Светлана Антонова

Минск. Другие новости 20.02.17

Скандальная гонщица Мара Багдасарян «заработала» еще 27 тысяч рублей штрафа. / Московский суд вновь заочно арестовал Уильяма Браудера. / Минэкологии проверяет шесть чеховских предприятий: местных жителей «достали» неприятные запахи.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter