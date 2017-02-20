Минск поддержал Киев: в Белоруссию не пустят с паспортами ЛДНР

Публикации за 20.02.17

Белоруссия закроет границу для граждан с документами Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, пересечение государственной границы республики возможно только по документам, которые дают на это право и закреплены в международных и двусторонних договорах.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», – подчеркнул Бычковский, слова которого цитирует «Белта».

Официальный представитель Госпогранкомитета также добавил, что при выявлении лиц с документами ЛДНР на выезде в республику такие граждане будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда.

Как сообщал ранее «Новый День», президент РФ Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Официальный Киев сразу же назвал указ не соответствующим международному праву.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что вся ситуация, связанная в том числе с признанием Россией документов самопровозглашенных республик Донбасса, возникла из-за блокады Киевом этих территорий. Он подчеркнул, что указ о признании Москвой документов ЛНР и ДНР соответствует международным правовым нормам и не противоречит минским соглашениям. «Этот указ никоим образом не идет вразрез с международным правом и в нарушение международного права», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание, что из-за действий Киева сотни тысяч людей в Донбассе лишились возможности оформить официальные документы, в том числе паспорта и водительские права. Поэтому, «исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ», добавил Песков. Он особо отметил, что Кремль не видит в признании документов ЛНР и ДНР никакого повода для обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Минск, Светлана Антонова

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