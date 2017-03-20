Признание паспортов не дало гражданам ДНР и ЛНР привилегий в России / Мигрантов Донбасса приравняли к украинцам

Публикации за 20.03.17

Миграционные правила для граждан Донецкой и Луганской народных республик, действующие в России, остались точно такими, которые применяются в отношении украинцев. Жители ДНР и ЛНР могут провести на территории РФ не более 90 дней, по истечении этого срока они обязаны покинуть страну на 90 дней. Однако в случае эскалации конфликта на востоке Украины, российские власти могут пересмотреть статус паспортов непризнанных республик.

Указ о признании документов граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, подписанный 18 февраля президентом РФ Владимиром Путиным, не дал каких-либо привилегий жителям ДНР и ЛНР в части миграционного законодательства. Об этом сообщили в Госдуме и МВД, пишет РБК.

На днях этот вопрос обсуждался в ходе встречи депутатов Госдумы и представителей правоохранительных органов. Как оказалось, никаких подзаконных актов на эту тему выработано не было. Жители народных республик не могут находиться в России более чем 90 дней, затем они должны вернуться на родину и провести там также 90 дней, прежде чем смогут вновь приехать в Россию. Таким образом, выходцы из ЛНР и ДНР действительно воспринимаются российскими органами власти как украинские граждане. Тем не менее, на практике при пересечении границы граждане республик Донбасса не заполняют миграционную карту, рассказал изданию военнослужащий ДНР Александр Жучковский.

Вопрос о статусе жителей самопровозглашенных республик будет обсуждаться сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме. Существует несколько законодательных инициатив, впрочем, определенности в этом вопросе нет.

Политологи считают, что украинские власти сами толкают ЛНР и ДНР на сближение с Россией. В случае эскалации ситуации в Донбассе изменения в части статуса паспортов непризнанных республик не заставят себя ждать. Об этом говорит и тот факт, что в указе президента четко прописано, что документ принят «временно до политического урегулирования непростой ситуации в областях Украины». Киеву предстоит выполнить условия минских соглашений, однако те шаги, которые предпринимают власти Украины, пока демонстрируют правоту решений России. В частности, речь идет о блокаде Донбасса, объявленной украинским лидером Петром Порошенко. Так ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина «решительно и последовательно отторгает от себя свои регионы» и «обрекает» миллионы граждан на жизнь без социального обеспечения.

Москва, Зоя Осколкова

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