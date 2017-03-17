Россия готова отказаться от признания паспортов ДНР и ЛНР / В МИД РФ назвали условие отмены указа Путина

Публикации за 17.03.17

Российские власти могут отменить решение о признании документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам дипломата, единственное условие для этого – полное выполнение Минских соглашений властями Украины.

«Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом минских договорённостей», – приводит слова Лукашевича сайт МИД. Речь идет об отмене карательной операции, отводе вооружений, проведении конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признании местных выборов, а также восстановлении социально-экономических связей, уточнил постпред.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании документов граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Действительными на территории России признаются, в том числе удостоверения личности, свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов. В Кремле ситуацию с признанием Россией документов ЛДНР объяснили блокадой Киевом этих регионов.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 17.03.17

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