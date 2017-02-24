В США пресса «демократов» не устаёт вываливать на публику украинские фейки / У Трампа пока не знают – смеяться или сердиться

Публикации за 24.02.17

В США высмеяли информацию о передаче «плана по Крыму» авторства украинского депутата Андрея Артеменко в Белый дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», юридический консультант американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн хоть и встречался с украинцем, но тема Крыма, по его словам, на встрече не затрагивалась.

«Эти постоянные фейковые новости просто смешны, а не то я бы рассердился», – заявил в эфире телеканала CNN Коэн, комментируя соответствующие публикации в американской прессе.

Как уже сообщал «Новый День», депутат Рады Артеменко разработал «документ», в рамках которого предполагается передача Крыма в аренду России на срок до 50 лет. Ожидаемые платежи от российской стороны должны направляться в фонд для возрождения территории Донбасса, который в рамках плана вернется в состав Украины.

Конечная цель «сделки» – заключение мира по всем острым вопросам между Киевом и Москвой, и снятие санкций с России.

Но от плана депутата ожидаемо отмахнулись – в России пожали плечами, и еще раз напомнили о том, что Крым и так российская территория, поэтому его аренда бессмысленна, а на Украине даже возбудили уголовное дело: Артеменко заподозрили в «работе на Кремль», и открыли производство по статье «государственная измена».

Примечательно, что несмотря на все отрицания Белого дома в получении для рассмотрения документа украинского депутата, Артеменко настаивает – план был передан. По одной из версий – через бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, кандидатуру которого на встрече предложил якобы сам Коэн.

Однако, комментируя ситуацию, юридический консультант Трампа продолжает категорически настаивать на том, что это полный бред и вымысел.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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