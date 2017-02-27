Весеннее обострение: на Украине заявили, что Крым принадлежит США

Публикации за 27.02.17

Скандальный украинский нардеп Андрей Артеменко считает, что США могут предъявить свои права на владение Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Артеменко уверяет, что якобы полуостров почти сто лет назад, в 1920 году, стал залогом по кредиту, который Россия взяла у Америки.

«По договору полуостров должен перейти США, если не будет погашен кредит и не будут уплачены проценты по кредиту. В 1954 году наступило время погашения полученной суммы. Существовал проект под названием Новая Калифорния. Друзья, если кто не знает, Новая Калифорния – это территория Крыма. Убежден, что Крым был передан Украине, чтобы сберечь эту территорию за Советским Союзом. Убежден, что Крым был передан Украине в статусе автономной республики именно для того, чтобы избежать расчета по кредиту», – цитируют нардепа украинские СМИ.

По мнению историка, члена Общественной палаты Крыма Виктора Харабуги, подобными заявлениями Артеменко еще больше «хоронит» себя как политика: слова о Крыме как о залоге по некоему кредиту может расцениваться только как мифотворчество – никаких подтверждающих документов на этот счет не существует.

«Фантастика этими людьми может быть придумана какая угодно. Человек не приводит никаких фактов, не ссылается на документы, а просто выстраивает схему, рассчитанную на обывателей, которые говорят о прилетах инопланетян. Это заявление – бред безграмотного депутата», – пояснил РИА «Новый День» Виктор Харабуга.

Как уже сообщал «Новый День», депутата Артеменко исключили из рядов фракции «Радикальной партии» после появления в СМИ информации о неком «плане по Крыму», который предполагал передачу полуострова в аренду России на срок до 50 лет. В России от «документа» отмахнулись, заявив, что Крым и так является частью страны, поэтому его аренда бессмысленна, а на Украине на нардепа завели дело, заподозрив его в госизмене.

При этом сам Артеменко говорит о том, что его «план» дошел аж до высших чинов Белого дома – «документ» туда якобы был попал при участии юридического консультанта президента США Дональда Трампа Майкла Коэна через бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Тем не менее, сам Коэн отрицает, что разговаривал во время встречи с Артеменко о Крыме, и назвал всю информацию на этот счет «смешным фейком».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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