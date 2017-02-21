Ялтинские отели признаны лучшими в России, однако отдых в них влетит в копеечку

Публикации за 21.02.17

Три ялтинских отеля стали обладателями престижной премии Russian Hospitality Awards -2016.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», в трёх номинациях из 24 победу одержали крымские средства размещения. Причём ялтинская резиденция «Крымский бриз» побеждает в номинации «Лучший эко-отель» второй год подряд.

Лучшим курортным отелем стал Mriya Resort & Spa. А в номинации «Лучший бутик-отель» победу праздновала Villa Elena Hotel & Residences.

Церемония награждения прошла накануне в Москве.Всего было подано 570 заявок из 80 городов России. В финал вышли 117 участников, которых оценивал экспертный совет из представителей крупных российских и международных компаний.

Премия создана для повышения качества услуг в гостиничном секторе. Победитель определяется на основе реальных показателей успешности отеля, а также с учетом его репутации среди потребителей, говорится на официальном сайте премии Russian Hospitality Awards.

Отметим, что все три отеля сложно назвать бюджетными. Рассчитаны они на состоятельных гостей.

Самый доступный из них – отель «Мрия». В несезон самый простой номер на двоих площадью 38 кв. м с видом на море и горы стоит 6 тысяч 080 рублей в сутки. А уже в июле его цена вырастет до 17 тысяч 760 рублей. Бонус от отеля – бесплатный завтрак для гостей с крымской пропиской.

Отдых на «Вилле Елена» обойдётся в феврале в 9 тысяч 900 рублей за сутки. В июле стоимость увеличится почти втрое – до 28 тысяч 385 рублей с учётом 10%-й скидки за ранее бронирование. За эти деньги отельеры предлагают однокомнатный номер площадью 35-40 кв. м с двуспальной кроватью и гостевой зоной с раскладным итальянским диваном и журнальным столиком, а также видом на исторический центр Ялты.

«Крымский бриз» уже в не сезон просит за «классический» двухместный номер площадью 40 кв. м с выходом на просторную террасу с открытым бассейном и видом на море – 18 тысяч рублей в сутки.

Как рассказали агентству «Новый день» в службе бронирования отеля, в высокий сезон стоимость такого номера увеличивается до 30 тысяч. Однако с учётом раннего бронирования и различных скидок может снизиться до 26-27 тысяч рублей в сутки.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 21.02.17

В Крыму могут отказаться от работы с частными перевозчиками. / Не все пляжи Крыма встретят туристов чистыми. / Место арестованного вице-премьера Крыма займет экс-глава «Нортгаза». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»