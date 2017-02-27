Крымский бриз-2: в Ялте обещают построить многофункциональный спорткомплекс за 10 млрд

Публикации за 27.02.17

На инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о строительстве спорткомплекса в пгт Парковое ( городской округ Ялта).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реализация проекта рассчитана на 6 лет, а объем инвестиций составит 9,8 млрд рублей. Социальная нагрузка проекта включает в себя благоустройство набережной в Симеизе длиной 100 метров. Благодаря новому комплексу планируется создать около 300 рабочих мест.

В Ялте с инвестором знакомы и характеризуют его, как «надежного». «Предусматривается большой земельный участок от 20 до 30 га, точная площадь еще будет устанавливаться. Это будет объект санаторно-курортного комплекса, который включит в себя объект размещения, спортивную структуру, парковую зону, культурно развлекательную площадку. При этом недалеко от этой территории у инвестора уже есть проект, удачно реализованный», – сообщил РИА «Новый День» глава администрации Ялты Андрей Ростенко, правда, какой именно объект, предпочел оставить в тайне.

Между тем, по информации источника агентства в администрации Ялты, удачно реализованный проект – это резиденция «Крымский бриз», которая также располагается в Парковом. Отметим, что стоимость номеров здесь довольно большая: стандартный номер на двоих в высокий курортный сезон обойдется в 30 тыс рублей, люкс – 75 тыс рублей, а отдельно стоящая вилла будет стоить – 300 тыс в сутки. Сейчас – в феврале – «классический» двухместный номер в «Крымском бризе» стоит 18 тысяч рублей в стуки.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 27.02.17

Отставка за нерасторопность: два депутата в Белогорском районе лишились своих кресел. «Слуги народа» не предоставили декларации о доходах. / Севастопольские врачи надумали создать «Черный список» пациентов. Эксперты идею раскритиковали. / Реклама «клубов смерти» добралась до школ Крыма. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»