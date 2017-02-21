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Крым

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Публикации за 21.02.17

На Украину вернут 12 заключенных, отбывающих срок в Крыму

На Украину вернут 12 заключенных, отбывающих срок в Крыму

12 украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах 3 марта передадут на Украину.

Как передает корреспондент РИА , российская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении украинских арестантов, которые были осуждены по законам соседнего государства, а после воссоединения Крыма с РФ продолжили отбывать срок в тюрьмах полуострова. Между тем, на протяжении почти трех лет власти Украины не стремились забрать своих заключенных.

«Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были перемещены с территории Крыма в Россию», – написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Сергей Петухов. И уточнил, что на родину отправятся арестанты, которые не являются политзаключенными.

Напомним, скольких именно украинских заключенных находятся в российских тюрьмах сами представители «самостийной» не знают. Пенитенциарная система Украины не составила список граждан, осужденных еще по украинскому законодательству, которые отбывали свой срок на территории Крыма.

Киев, Анастасия Зук

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