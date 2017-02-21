На Украину вернут 12 заключенных, отбывающих срок в Крыму

Публикации за 21.02.17

12 украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах 3 марта передадут на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении украинских арестантов, которые были осуждены по законам соседнего государства, а после воссоединения Крыма с РФ продолжили отбывать срок в тюрьмах полуострова. Между тем, на протяжении почти трех лет власти Украины не стремились забрать своих заключенных.

«Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были перемещены с территории Крыма в Россию», – написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Сергей Петухов. И уточнил, что на родину отправятся арестанты, которые не являются политзаключенными.

Напомним, скольких именно украинских заключенных находятся в российских тюрьмах сами представители «самостийной» не знают. Пенитенциарная система Украины не составила список граждан, осужденных еще по украинскому законодательству, которые отбывали свой срок на территории Крыма.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 21.02.17

В Крыму объяснили, почему 30 процентам пенсионеров не проиндексировали пенсию. / На «Великое русское слово» потратят более 8 млн рублей. / В Симферополе ловили экстремистов: задержали 10 человек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»