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Крым

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Публикации за 17.03.17

12 заключённых из Крыма отправили на Украину

12 заключённых из Крыма отправили на Украину

12 зеков, отбывающих срок в крымских тюрьмах, отправили на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА , передача заключённых состоялась сегодня в контрольно-пропускном пункте «Нехотеевка – Гоптовка» Белгородской области. Далее арестанты продолжат отбывать наказания, за содеянные преступления, но уже в украинских тюрьмах, сообщила пресс-служба ФСИН.

Отметим, что во время проведения референдума в Крыму в 2014 году, заключённые также имели право голоса. Так переданные сегодня арестанты пожелали оставить себе гражданство Украины. Между тем, на протяжении почти трех лет власти «незалежной» не стремились забрать их домой.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.03.17

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