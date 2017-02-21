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Крым

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Публикации за 21.02.17

В Севастополе Заксобрание сравнили с будуаром императрицы (ФОТО) / Подозревают: «В уборной имеется даже золотой унитаз»

В Севастополе Заксобрание сравнили с будуаром императрицы (ФОТО) Подозревают: «В уборной имеется даже золотой унитаз»

Ремонт основного зала Законодательного собрания Севастополя обошелся бюджету более чем в 70 миллионов рублей. С такими цифрами не могут смириться общественники, которые сочли эту затею пустой тратой денег.

Как передает корреспондент РИА , в социальных сетях горожане негодуют: аналогичные суммы были выделены из бюджета для решения важных городских проблем, например, на ремонт придомовых территорий и детских площадок.

«Вот вам фотографии будуара императрицы, в который превратилось помещение Законодательного собрания Севастополя. За 70 млн. народных бюджетных денег», – написала на своей странице местная жительница, добавив, что стулья в зале заседаний словно из «гарнитура генеральши Поповой», а в уборной, возможно, есть «золотой унитаз».

Новый День: В Севастополе Заксобрание сравнили с будуаром императрицы (ФОТО)

Другиеотметили, что ремонт народным избранникам пришелся по душе: «Депутаты, похоже, в решении вопроса «ремонт или детские площадки» были подозрительно единодушны… Где ремонт и где площадки? Кресло-то поближе...»

Как всегда нашлись и оптимисты, решившие углубиться в историю вопроса: «Знаете, как городской ЗАГС при Советах назывался в областных городах? Дворец счастья. Ну, чем не Дворец счастья!»

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 21.02.17

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