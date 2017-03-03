Законодательное собрание Севастополя решило одаривать артистов за счет бюджета

Публикации за 03.03.17

Для Законодательного собрания Севастополя собираются закупить живых цветов на 700 тысяч рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация о желаемом приобретении опубликована на сайте госзакупок.

Горожане недооценили любви депутатов к «растениям», а некоторые даже представили свой расчет: «куда, кому и сколько роз положено». Так, по словам общественницы Елены Голубевой, цена одной розы на цветочном рынке составляет 70 рублей, таким образом, на выделенные деньги можно закупить 10 тысяч цветов. «Около 30 человек ежедневно будут получать по 1 розе из рук самого председателя Законодательного собрания. Или один человек ежедневно будет уносить домой букет из 30 роз», – написала общественница на своей странице в Фейсбук жительница Севастополя. Другие же отметили, что 70 рублей – цена розы, выращенной в Крыму, а депутаты «не признают местные розы – исключительно импорт».

«Самое интересное, это обоснование закупки, т.е. куда пойдут цветы.... Внимание!!! Баррррабанная дробь !!!! «Посещение театров и иных культурных учреждений». Таким образом, по окончанию спектаклей одаривать артистов представители ЗС будут цветами, приобретенными за средства бюджета!!!!! Как вам?!» – прокомментировал закупку один из горожан.

В Закондательном собрании ничего дурного в этом не увидели: ведь указана стоимость на год. «Цветы будут закуплены посредством аукциона. 700 тысяч – это стоимость закупки на год, то есть на все мероприятия, которые будут проходить в течение года. Вообще, определяет целесообразность закупки организационное управление во главе с председателем Законодательного собрания, поэтому они могут дать более исчерпывающую информацию», – сообщила РИА «Новый День» начальник отдела контрактной службы управления финансового обеспечения ЗакСа Галина Семина. Между тем, пресс-службе ведомства «исчерпывающий» ответ, зачем им столько цветов, дать не смогли, но пообещали прокомментировать ситуацию, как только будет время.

Севастополь, Анастасия Зук

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