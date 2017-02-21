Ученые торопят с исследованием «крымской атлантиды»: античную Акру разрушают cовременные стройки

Публикации за 21.02.17

Подводные археологи торопят с исследованием затопленного античного города Акра под Керчью. Уникальный памятник археологии, который оказался полностью под водой и прекрасно сохранился, может пострадать вследствие строительства Керченского моста, передает корреспондент РИА «Новый День».

Заместитель директора по научной работе государственного учреждения «Черноморский центр подводных исследований» Виктор Вахонеев напомнил, что за тысячелетие Акру не разбили морские штормы, ее архитектурные остатки в неплохой сохранности.

«Стройки, которые сегодня начались, меняют гидрологический режим. Из-за технологического моста в южной части пролива течение видоизменяется, – отметил он. – У нас не очень радостный прогноз: без масштабных исследований Акры есть угроза через несколько десятилетий ее потерять. Поэтому нам важно привлечь внимание к подводным исследованиям».

От прежней задумки – сделать из Акры маршрут подводного туризма – центр отказался по нескольким причинам. Ветровой режим на юге Керченского пролива не позволяет регулярно совершать погружения, и в прошлом сезоне, по словам Вахонеева, из 35 дней экспедиции для погружения годились 11, с видимостью более 1 метра – 1 день.

«Это была катастрофа для всей экспедиции, не говоря уже о том, чтобы водить группы», – указал он.

Тем не менее, в 2014 году приехала первая организованная группа, которую провели по акватории затопленного города. Как научное учреждение, центр подводных исследований может подготовить базу для какого-то другого туристического агентства, которое возьмет на себя вопросы организации. Однако на пути реализации встают отсутствие инфраструктуры и сложности законодательства.

«Дайвинг в Крыму, к сожалению, не развит потому, что нет понимания о подводном туризме в целом, – считает Вахонеев. – До сих пор действует 515 приказ ФСБ, в соответствие с которым каждый с аквалангом должен зарегистрировать свой баллон в пограничной службе. Мы, как подводные исследователи, тоже сталкиваемся с этим. Ну, не пойдет турист регистрироваться в пограничное управление с номером баллона, фотографией и документами».

Вместе с тем, подводные археологи не теряют надежды, что их находки станут будущими экспонатами подводных туристических маршрутов. Дело за малым: открыть дайвинг-центры и создать инфраструктуру.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 21.02.17

В Крыму планируют готовить подводных археологов с университетским дипломом. / Дмитрий Фирташ задержан в Вене после решения суда об экстрадиции в США. / В 2017 году в Крыму обещают создать 11 тысяч мест в детских садах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»