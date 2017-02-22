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Крым

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Публикации за 22.02.17

Крым в 2 раза увеличил доходы бюджета по сравнению с украинским периодом

Крым в 2 раза увеличил доходы бюджета по сравнению с украинским периодом

Крым смог существенно увеличить собственные доходы бюджета по сравнению с самыми «богатыми» годами украинского периода. Об этом сегодня заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета.

Как передает корреспондент РИА , в 2016 году собственные доходы бюджета Крыма составили 40 млрд 60 млн рублей, что на треть больше показателей 2015 года.

«Даже в самые лучшие времена при Украине бюджет Крыма составлял немногим больше 22 миллиардов рублей (5,8 млрд гривен). Всего за три года, несмотря на все блокады и санкции, на сложный переходный период, Крым вышел на доходы бюджета, которые почти в 2 раза превышают украинские даже без учета федеральной помощи», – подчеркнул Аксенов.

Соответственно, выросли и расходы. Так, на сферу образование в минувшем году потрачено более 30 млрд рублей, что на 22% больше предыдущего периода. Финансирование социальных программ возросло на 6%, сферы ЖКХ – в 2 раза. В целом расходы республиканского бюджета увеличились на треть и за год составили 131 млрд рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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