NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.02.17

Инвесторы хотят работать в Крыму: за год около тысячи обращений

Инвесторы хотят работать в Крыму: за год около тысячи обращений

В Крыму в чтение 2016 года инвесторы представили около 1 тысячи бизнес-проектов. Только около 15% из них признали «достойными».

Как передает корреспондент РИА , на протяжении прошлого года поступило 982 обращения от инвесторов, готовых работать на полуострове. При этом 50% обращений были зафиксированы в конце года. Инвесторов привлекает, прежде всего, курортно-туристическая сфера, сельское хозяйство, строительство, промышленность, а также топливно-энергетическая отрасль. Между тем, начата реализация только 142 проектов на общую сумму около 144 миллиардов рублей, еще около 300 – находится в стадии рассмотрения.

«За каждым проектом будет закреплен чиновник, а в случае возникновения проблем инвестор сможет встретиться со мной в течение двух дней. Дать инвестору отказ можно будет только после встречи со мной. С другой стороны, у нас есть претензии к качеству инвестиционных проектов, далеко не все соответствуют изложенным реалиям, и в таких случаях отказы обоснованы», – заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета.

Как сообщал , ранее несколько крупных инвесторов заявили, что с крымскими чиновниками невозможно договориться. В частности, инвестор из Санкт-Петербурга отказался от реконструкции морского порта в Феодосии, в который он был готов вложить 5,4 миллиардов рублей. А еще раньше чиновники сами «отшили» инвестора, собиравшегося принести на полуостров почти миллиард долларов: вкладчик по шести предложениям получил шесть отказов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.02.17

На праздники в Крыму будет ветрено, дождливо, но тепло. / Приватизацию жилья в Крыму тормозят сами крымчане: слишком много перепланировок. / До 2019 года Херсонес получит новое фондохранилище стоимостью почти 200 миллионов рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter