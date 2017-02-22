Инвесторы хотят работать в Крыму: за год около тысячи обращений

Публикации за 22.02.17

В Крыму в чтение 2016 года инвесторы представили около 1 тысячи бизнес-проектов. Только около 15% из них признали «достойными».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении прошлого года поступило 982 обращения от инвесторов, готовых работать на полуострове. При этом 50% обращений были зафиксированы в конце года. Инвесторов привлекает, прежде всего, курортно-туристическая сфера, сельское хозяйство, строительство, промышленность, а также топливно-энергетическая отрасль. Между тем, начата реализация только 142 проектов на общую сумму около 144 миллиардов рублей, еще около 300 – находится в стадии рассмотрения.

«За каждым проектом будет закреплен чиновник, а в случае возникновения проблем инвестор сможет встретиться со мной в течение двух дней. Дать инвестору отказ можно будет только после встречи со мной. С другой стороны, у нас есть претензии к качеству инвестиционных проектов, далеко не все соответствуют изложенным реалиям, и в таких случаях отказы обоснованы», – заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета.

Как сообщал «Новый День», ранее несколько крупных инвесторов заявили, что с крымскими чиновниками невозможно договориться. В частности, инвестор из Санкт-Петербурга отказался от реконструкции морского порта в Феодосии, в который он был готов вложить 5,4 миллиардов рублей. А еще раньше чиновники сами «отшили» инвестора, собиравшегося принести на полуостров почти миллиард долларов: вкладчик по шести предложениям получил шесть отказов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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