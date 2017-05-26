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Крым

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Публикации за 26.05.17

Больше всего инвесторов в Крыму привлекает сельское хозяйство

Больше всего инвесторов в Крыму привлекает сельское хозяйство

Большая часть инвесторских денег в Крыму будет потрачена на развитие сельского хозяйства. К

ак передает корреспондент РИА , аграрная отрасль, по данным правительства республики, наиболее финансируемая бизнесменами.

«Если мы посмотрим на структуру инвестиционных проектов по уже подписанным соглашениям, то у нас сельское хозяйство является лидером с точки зрения объема инвестиций, которые идут в разные сектора. У нас общий объем инвестиций, запротоколированный инвестиционными соглашениями, – 212 млрд рублей, из них на сельское хозяйство – 57 млрд рублей», – сообщил министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

Как пояснил министр, такая статистика обусловлена масштабностью проектов, которые намерены реализовать инвесторы. В основном – крупные тепличные комплексы и объекты, необходимые для формирования товарного производства.

Министр утверждает, что количество предпринимателей, заинтересованных в инвестировании в Крым, растет – благодаря действию свободной экономической зоны.

Как уже сообщал «Новый День», работать на полуострове и вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты изъявляют желание многие предприниматели. Однако через чиновничий отсев проходят далеко не все. Так, из представленных в 2016 году проектов только порядка 15% получили одобрение.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.05.17

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